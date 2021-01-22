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2021.01.22 11:16

Bloomberg узнал о планах посадить Навального на несколько лет

"Дождь"2021.01.22 11:16
Алексей Навальный и Юлия Навальная
Алексей Навальный и Юлия Навальная / Vida Press nuotr.

Оппозиционеру Алексею Навальному грозит несколько лет тюрьмы, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на два источника, близких к руководству страны.

Как уточняет издание, на заседании суда, назначенном на 2 февраля, Навальному могут заменить условный срок по делу «Ив Роше» на реальные 3,5 года. Еще десять лет ему грозит по другому делу. О каком деле идет речь, не уточняется. В конце декабря 2020 года против Навального возбудили уголовное дело об особо крупном мошенничестве с пожертвованиями ФБК (часть 4 статьи 159 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье составляет десять лет лишения свободы.


Bloomberg пишет, что российские власти были уверены, что Навальный не вернется в страну, и его возвращение «заставило Кремль занять оборонительную позицию». Агентство отмечает, что Кремль опасается увеличения напряженности в преддверии выборов в Госдуму, запланированных на осень 2021 года.

Алексея Навального задержали 17 января в аэропорту Шереметьево — он вернулся из Германии, где проходил лечение после отравления. На следующий день суд арестовал оппозиционера на 30 суток, удовлетворив просьбу ФСИН, которая добивается замены ему условного срока на реальный. Служба утверждает, что оппозиционер нарушил условия испытательного срока, так как четыре месяца не возвращался из Германии.

"Дождь"

Алексей Навальный и Юлия Навальная
Алексей Навальный и Юлия Навальная
1 / 1Vida Press nuotr.
Алексей Навальный и Юлия Навальная
# Россия

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