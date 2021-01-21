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2021.01.21 18:09

Литва: есть риск формирования черного рынка вакцины от COVID-19

Радио LRT2021.01.21 18:09
Vakcinavimas nuo COVID-19
Vakcinavimas nuo COVID-19 / KUL nuotr.

В службе спецрасследований утверждают, что появляется все больше доказательств того, что существует риск формирования черного рынка вакцины от COVID-19.

На заседании парламентского комитета по национальной безопасности и обороне директор Службы также заявил, что на данный момент нет данных о том, что такой этот процесс проходит в Литве, но риск возрастает. По словам Жидрунаса Барткуса, признаки появления черного рынка наблюдаются в других странах.

«Мы получаем все больше информации, и не только в Литве, о том, что существует риск образования черного рынка вакцины», - сказал он.

Государственный контроль в этом году основной корпус работ ориентирует на последствия пандемии коронавируса и связанные с ними действия правительства.

В то же время проверки, проведенные госконтролем во время пандемии, выявили проблемы с доступностью и качеством медицинских услуг. Государственный контролер Миндаугас Мацияускас утверждает, что также плохо работает и сектор общественных закупок. По словам контролера, в этом году запланировано 44 аудита, непосредственно будут изучены и последствия пандемии и их руководство будут.

Vakcinavimas nuo COVID-19
Vakcinavimas nuo COVID-19
1 / 1KUL nuotr.
Vakcinavimas nuo COVID-19
# Литва

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