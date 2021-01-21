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2021.01.21 14:53

Каковы шансы Литвы провести чемпионат мира по хоккею?

BNS, LRT.lt2021.01.21 14:53
Ledo ritulio čempionatas „Žalgirio“ arenoje 2018 m.
Ledo ritulio čempionatas „Žalgirio“ arenoje 2018 m. / BNS nuotr.

Президент Литовской ассоциации по хоккею на льду Дайнюс Зубрус сказал, что возможности Литвы внести вклад в проведение Чемпионата мира по хоккею невелики, в данный момент более серьезно рассматриваются кандидатуры Дании и Словакии. 

В ближайшее время Международная федерация хоккея на льду (IIHF) должна решить, заменять ли какой-то страной Беларусь, которую лишили права проводить чемпионат вместе с Латвией.

"Я знаю, что другие варианты рассматриваются более детально, чем наш, точно не могу сказать, что будет и как будет, но знаю, что мы не в топе, мы не первый вариант, который рассматривают", – сказал в четверг BNS Д. Зубрус.

В четверг состоялась онлайн-встреча премьера Литвы Ингриды Шимоните с главой IIHF Рене Фаселем. И. Шимоните представила возможность проведения соревнований, которые должны были состояться в Беларуси, в Вильнюсе и Каунасе.

Участвовавший в беседе Д. Зубрус сказал, что беседа была позитивной и полезной для хоккея.

Легендарный литовский хоккеист также подтвердил, что в данный момент наиболее реальными вариантами замены Минску является перенос матчей в Данию и Словакию.

При этом он отметил, что Литва готова внести вклад в проведение соревнований на высшем уровне.

Шимоните: у Литвы есть необходимая инфраструктура

Ingrida Šimonytė
Ingrida Šimonytė / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Литовский премьер одобряет решение Международной федерации хоккея на льду перенести Чемпиона мира 2021 года из Беларуси "по причине вопросов безопасности, которые IIHF не может контролировать". И. Шимоните лишь отметила, что это следовало сделать раньше.

"Литва умеет проводить соревнования высшего уровня и доказывала это не раз. Логистически организовать соревнования в соседней стране, в условиях пандемии, было бы намного удобнее", – отметила И. Шимоните в пресс-релизе.

"Кроме того, у Литвы есть необходимая для этого инфраструктура. Поэтому мы предложили помощь в организации части матчей в Вильнюсе и Каунасе латвийскому правительству и этим утром в беседе с президентом Международной федерации хоккея", – сказала она.

Чемпионат мира по хоккею 2021 года запланирован с 21 мая по 6 июня.

Ledo ritulio čempionatas „Žalgirio“ arenoje 2018 m.
Ingrida Šimonytė
Ledo ritulio čempionatas „Žalgirio“ arenoje 2018 m.
Ledo ritulio čempionatas „Žalgirio“ arenoje 2018 m.
1 / 2BNS nuotr.
Ingrida Šimonytė
Ingrida Šimonytė
2 / 2J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
Ledo ritulio čempionatas „Žalgirio“ arenoje 2018 m.
Ingrida Šimonytė
# Литва

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