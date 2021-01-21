Крепшта: пик второй волны прошел, но ограничения нужно снимать постепенно

Пик второй волны коронавируса (COVID-19) в Литве прошел, однако смягчение карантинных условий должно быть постепенным, заявил старший советник президента Литвы Гитанаса Науседы по социально-экономическим вопросам Симонас Крепшта.

"Действительно можно более твердо утверждать, что пик второй волны уже пройден, ситуация улучшается, но если мы будем смотреть на то, сколько людей болеют сейчас, то ситуация не такая, какой она была в августе или сентябре, следует внимательно оценивать смягчение ограничений, поскольку точно не хочется ухудшения ситуации, а такой пример мы видели не один раз", – заявил С. Крепшта в интервью радиостанции Lietuvos radijas.

"Мы уже видели несколько недель назад первые признаки того, что этот самый высокий пик пандемии, когда мы отмечали наибольшее количество заражений, был на стыке года, и каждая неделя января приносила сокращение случаев. По существу у нас есть четыре недели сокращения случаев, по сравнению с прошлой неделей, и, похоже, что и эта неделя пока не меняет эти хорошие тенденции", – комментировал ситуацию советник.

В среду сообщалось, что за минувшие сутки в стране были выявлены 1232 новых случаев COVID-19. Национальный центр общественного здоровья информировал, что инфекционное заболевание сейчас распространяется в домах опеки и домах престарелых, на предприятиях и в детских садах.

В целом в Литве с начала пандемии COVID-19 заболели 168 тыс. 708 человек. Согласно данным, опубликованным в среду, от коронавируса в стране скончались 2494 человека.