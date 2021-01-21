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2021.01.21 10:59

700 представителей культуры требуют исключения Гражулиса из комитета по культуре: ему не хватает культуры

LRT.lt2021.01.21 10:59
Пятрас Гражулис
Пятрас Гражулис / BNS nuotr.

В четверг представители культуры Литвы в Facebook поделились текстом, в котором говорилось, что они обращались в Сейм в начале декабря с требованием не включать Петраса Гражулиса в комитет по культуре, но ответа не последовало.

"П. Гражулис не подходит для членства в Комитете по культуре из-за нехватки компетентности, образования, образования, отсутствия личной культуры и имиджа, которые он создавал в публичном пространстве в течение многих лет», - говорится в тексте.

Текст сообщения гласит: «1 декабря мы, более 700 представителей культуры, направили официальное обращение в Сейм. Мы обратились в Сейм напрямую, без средств массовой информации и социальных сетей, считая, что голос артистов будет услышан. Мы не получали ответа почти два месяца.

Поэтому теперь мы обращаемся к общественности, чтобы выразить нашу позицию в области культуры, которую мы развиваем в нашей повседневной работе в театре, кино, танцах, музыке, искусстве и многих других областях искусства. Мы любезно приглашаем всех, кто поддерживает культуру, поделиться этим посланием».

Далее в тексте обращения представителей культуры к Сейму говорится: «Несмотря на тяжелые обстоятельства, мы прилагаем все усилия для развития литовской культуры, но мы видим безразличие правительства к культуре как приоритетной области государства. Вовлечение некомпетентных и противоречивых в культурном отношении людей в формирование культурной политики очень болезненно".

«Мы, представители культуры, не только творцы, но и граждане. Мы ответственно избираем правительство, поэтому хотим, чтобы в Сейме нас представляли такие же ответственные лица. «Люди культуры сильны не только в своем творчестве, но и в единстве, если необходимо объединиться для общей цели», - говорится в заявлении.

Пятрас Гражулис
Пятрас Гражулис
1 / 1BNS nuotr.
Пятрас Гражулис
# Культура

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