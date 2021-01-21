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2021.01.21 09:20

Байден подписал больше десятка президентских указов - по ВОЗ. Парижскому соглашению, эмигрантам

Радио «Cвобода»2021.01.21 09:20
Джо Байден
Джо Байден / AP nuotr.

В среду одним из первых актов Джо Байдена в должности президента Соединенных Штатов стало подписание семнадцати распоряжений и президентских указов, с помощью которых новый глава государства заблокировал несколько ключевых решений своего предшественника Дональда Трампа.

Президент Байден наложил запрет на строительство пограничной стены на границе с Мексикой, отменил запрет на въезд в Соединенные Штаты граждан шести стран, где большинство составляют мусульмане, восстановил запрет на сооружение нефтепровода Keystone, объявил о намерении восстановить членство США во Всемирной организации здравоохранения и присоединиться к Парижскому соглашению об изменении климата.

Несколько распоряжений президента Байдена касаются борьбы с коронавирусной инфекцией. Он предписал ношение масок во всех государственных учреждениях и предложил федеральным службам продлить моратории на выселение квартиросъемщиков за неуплату квартплаты и выплату студенческих кредитов, гарантированных федеральным правительством.

Джо Байден также дал указание провести оценку указов своего предшественника в области охраны окружающей среды. Он намерен восстановить более жесткие стандарты выбросов углекислоты в атмосферу, отмененные Трампом. Среди других указов президента Байдена - требование к федеральным управлениям отдавать приоритет соображениям расового равенства в своей деятельности.

Как подчеркивают советники Байдена, в начале президентства он намерен сделать акцент на президентские указы для того, чтобы начать выполнять предвыборные обещания как можно быстрее. Республиканцы-законодатели уже дали понять, что его законодательным инициативам, например, плану реформы иммиграционной системы, представленному ранее и предусматривающему легализацию незаконных мигрантов после восьми лет пребывания в Соединенных Штатах, будет серьезная оппозиция в Конгрессе.

Позже вечером в среду Сенат утвердил первого члена кабинета Джо Байдена. Директором Национальной разведки стала Аврил Хейнс. Хейнс стала первой женщиной на этом посту. Её кандидатуру Байден выдвинул в ноябре 2020 года, вскоре после своей победы на выборах президента Соединенных Штатов.

Джо Байден
Джо Байден
1 / 1AP nuotr.
Джо Байден
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