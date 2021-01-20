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2021.01.20 18:02

Инаугурация Джо Байдена. Прямая трансляция

LRT.lt2021.01.20 18:02
Į Kapitolijų atvyko Joe ir Jill Bidenai bei Kamala Harris ir Doulgasas Emhoffas
Į Kapitolijų atvyko Joe ir Jill Bidenai bei Kamala Harris ir Doulgasas Emhoffas / AP nuotr.

Началась церемония инаугурации избранных президента США Джозефа Байдена и вице-президента Камалы Харрис в Вашингтоне.

LRT.lt ведет трансляцию инаугурации.

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В американской столице повышены меры безопасности в преддверии церемонии. Часть города, прилегающая к Белому дому и конгрессу, перекрыта для автотранспорта.

Конгресс США утвердил избрание демократа Джо Байдена президентом США 7 января. За день до этого сторонники Трампа устроили беспорядки в Вашингтоне. Во время протестов они ворвались в Капитолий. Произошли столкновения с полицией, в ходе которых пострадали десятки человек с обеих сторон. Пять человек погибли, в том числе один из правоохранителей.

19 января Трамп в прощальном обращении к согражданам признал приход к власти новой администрации.

Į Kapitolijų atvyko Joe ir Jill Bidenai bei Kamala Harris ir Doulgasas Emhoffas
Į Kapitolijų atvyko Joe ir Jill Bidenai bei Kamala Harris ir Doulgasas Emhoffas
1 / 1AP nuotr.
Į Kapitolijų atvyko Joe ir Jill Bidenai bei Kamala Harris ir Doulgasas Emhoffas
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