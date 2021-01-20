Инаугурация Джо Байдена. Прямая трансляция

Началась церемония инаугурации избранных президента США Джозефа Байдена и вице-президента Камалы Харрис в Вашингтоне.

LRT.lt ведет трансляцию инаугурации.

В американской столице повышены меры безопасности в преддверии церемонии. Часть города, прилегающая к Белому дому и конгрессу, перекрыта для автотранспорта.

Конгресс США утвердил избрание демократа Джо Байдена президентом США 7 января. За день до этого сторонники Трампа устроили беспорядки в Вашингтоне. Во время протестов они ворвались в Капитолий. Произошли столкновения с полицией, в ходе которых пострадали десятки человек с обеих сторон. Пять человек погибли, в том числе один из правоохранителей.

19 января Трамп в прощальном обращении к согражданам признал приход к власти новой администрации.