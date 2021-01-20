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2021.01.20 16:48

Павиленис: после оккупации Крыма Байден сразу отправился в Вильнюс

Радио LRT, LRT.lt2021.01.20 16:48
Joe Bidenas
Joe Bidenas / AP nuotr.

"В критические моменты, как к примеру оккупация Крыма, Байден сразу поехал в Вильнюс с военными самолетами и дал ясно понять Путину, что страны Балтии - большой интерес Америки и НАТО", - делится своими воспоминаниями с русской службой Радио ЛРТ о Джо Байдена бывший посол Литвы в Америке Жигимантас Павиленис.

Сегодня в США состоится инаугурация нового президента Джо Байдена. Компетентные органы США принимают повышенные меры безопасности в Вашингтоне в преддверии этого события. Значительная часть центра города, прилегающая к Белому дому и Конгрессу, перекрыта для движения автотранспорта. Капитолийский холм оцеплен, допуска для широкой общественности туда нет.

Байден занимал должность вице-президента с 2009 по 2017 годы при президенте Бараке Обаме. До избрания вице-президентом был сенатором от штата Делавэр с 1973 по 2009 годы.

"Я его знаю как вице-президента, когда он работал у Обамы, я тогда был послом и его двери для нас всегда были открыты. Даже в тяжелые времена, когда президент Обама осуществлял политику перезагрузки с Россией, Байден всегда балансировал. А в критические моменты, как к примеру оккупация Крыма, он сразу поехал в Вильнюс с военными самолетами и дал ясно понять Путину, что страны Балтии - большой интерес Америки и НАТО", - рассказывает Павиленис.

Žygimantas Pavilionis
Žygimantas Pavilionis / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Вступающий в должность президент США посетил Литву в марте 2014 года, сразу после оккупации Крыма Россией. По мнению политических обозревателей, этот визит был попыткой напомнить России, что Америка имеет серьезные обязательства перед странами Балтии и Польшей и что России следует проявлять осторожность, так как ей не простят попытки угрожать этим странам.

"В критические моменты, как к примеру оккупация Крыма, Байден сразу поехал в Вильнюс с военными самолетами и дал ясно понять Путину, что страны Балтии (представляют - ред.) большой интерес для Америки и НАТО", - вспоминает Павиленис.

"Молился в литовском костеле"

Бывший посол Литвы в Америке констатирует, что Байден всегда встречался "со всеми нашими делегациями, премьерами и молился с Иреной Дегутене в литовском костеле".

Joe Bidenas
Joe Bidenas / AP nuotr.

"Я бы сказал, что я не знаю ни одного президента Америки, который бы так хорошо знал иностранную политику. Он всю жизнь был сенатором, в комитете иностранных дел он голосовал за наше членство в НАТО, так что он большой друг Литвы. Его цель - сделать демократию центром политики Вашингтона, в свою очередь, мы будем стараться делать все, чтобы наши интересы и интересы белорусского народа были вписаны в политику Америки. И, конечно, украинские, грузинские, молдавские и даже русские надежды и мечты, чтобы они были услышаны", - сказал бывший посол Литвы в Америке.

Он подчеркнул, что вчера будущий госсекретарь Блинкер ясно сказал, что задержанный в Москве оппозиционер Алексей Навальный представляет голоса миллионов россиян и "мы сделаем все, чтобы эти голоса были услышаны".

"Байден занимает позицию политического центра, лично мне это нравится, потому что раскол Америки на крайних правых и крайних левых стране не помогает. Он из себя представляет старую хорошую американскую линию, которая сплачивала весь народ ради каких-то целей. Таким были Рейган и Билл Клинтон, сенатор Маккейн, с которым Байден очень хорошо дружил. Байден - выходец из Конгресса, а когда там работаешь, понимаешь, что тебе надо строить мосты со всеми взглядами не только внутри страны, но и со всеми союзниками",- поделился своими размышлениями Павиленис.

Joe Bidenas
Ashley Biden ir Joe Bidenas
Ashley Biden, Joe Bidenas, Jill Biden
Sakydamas kalbą išrinktasis prezidentas Joe Bidenas protestą pavadino maištu ir paragino D. Trumpą nuraminti savo šalininkus.
Joe Bidenas
Žygimantas Pavilionis
Joe Bidenas ir Vladimiras Putinas 2011 metais
Senatorius Joe Bidenas Afganistane 2002 m.
Joe Bidenas
Joe Bidenas
1 / 12AP nuotr.
Ashley Biden ir Joe Bidenas
Ashley Biden ir Joe Bidenas
2 / 12AP nuotr.
Ashley Biden, Joe Bidenas, Jill Biden
Ashley Biden, Joe Bidenas, Jill Biden
3 / 12AP nuotr.
Sakydamas kalbą išrinktasis prezidentas Joe Bidenas protestą pavadino maištu ir paragino D. Trumpą nuraminti savo šalininkus.
Sakydamas kalbą išrinktasis prezidentas Joe Bidenas protestą pavadino maištu ir paragino D. Trumpą nuraminti savo šalininkus.
4 / 12AP nuotr.
Joe Bidenas
Joe Bidenas
5 / 12AP nuotr.
Žygimantas Pavilionis
Žygimantas Pavilionis
6 / 12J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
Joe Bidenas ir Vladimiras Putinas 2011 metais
Joe Bidenas ir Vladimiras Putinas 2011 metais
7 / 12AP nuotr.
Senatorius Joe Bidenas Afganistane 2002 m.
Senatorius Joe Bidenas Afganistane 2002 m.
8 / 12AP nuotr.
Joe Bidenas su pirmąja žmona Neilia ir sūnumis
Joe Bidenas su pirmąja žmona Neilia ir sūnumis
9 / 12AP nuotr.
Joe Bidenas
Joe Bidenas
10 / 12AP nuotr.
Joe Bidenas
Joe Bidenas
11 / 12AP nuotr.
Joe Bideno guminės kaukės
Joe Bideno guminės kaukės
12 / 12AP nuotr.
Joe Bidenas
Ashley Biden ir Joe Bidenas
Ashley Biden, Joe Bidenas, Jill Biden
Sakydamas kalbą išrinktasis prezidentas Joe Bidenas protestą pavadino maištu ir paragino D. Trumpą nuraminti savo šalininkus.
Joe Bidenas
Žygimantas Pavilionis
Joe Bidenas ir Vladimiras Putinas 2011 metais
Senatorius Joe Bidenas Afganistane 2002 m.
Joe Bidenas su pirmąja žmona Neilia ir sūnumis
Joe Bidenas
Joe Bidenas
Joe Bideno guminės kaukės
# Литва

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