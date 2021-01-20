Павиленис: после оккупации Крыма Байден сразу отправился в Вильнюс

"В критические моменты, как к примеру оккупация Крыма, Байден сразу поехал в Вильнюс с военными самолетами и дал ясно понять Путину, что страны Балтии - большой интерес Америки и НАТО", - делится своими воспоминаниями с русской службой Радио ЛРТ о Джо Байдена бывший посол Литвы в Америке Жигимантас Павиленис.

Сегодня в США состоится инаугурация нового президента Джо Байдена. Компетентные органы США принимают повышенные меры безопасности в Вашингтоне в преддверии этого события. Значительная часть центра города, прилегающая к Белому дому и Конгрессу, перекрыта для движения автотранспорта. Капитолийский холм оцеплен, допуска для широкой общественности туда нет.



Байден занимал должность вице-президента с 2009 по 2017 годы при президенте Бараке Обаме. До избрания вице-президентом был сенатором от штата Делавэр с 1973 по 2009 годы.



"Я его знаю как вице-президента, когда он работал у Обамы, я тогда был послом и его двери для нас всегда были открыты. Даже в тяжелые времена, когда президент Обама осуществлял политику перезагрузки с Россией, Байден всегда балансировал. А в критические моменты, как к примеру оккупация Крыма, он сразу поехал в Вильнюс с военными самолетами и дал ясно понять Путину, что страны Балтии - большой интерес Америки и НАТО", - рассказывает Павиленис.

Žygimantas Pavilionis / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Вступающий в должность президент США посетил Литву в марте 2014 года, сразу после оккупации Крыма Россией. По мнению политических обозревателей, этот визит был попыткой напомнить России, что Америка имеет серьезные обязательства перед странами Балтии и Польшей и что России следует проявлять осторожность, так как ей не простят попытки угрожать этим странам.



"В критические моменты, как к примеру оккупация Крыма, Байден сразу поехал в Вильнюс с военными самолетами и дал ясно понять Путину, что страны Балтии (представляют - ред.) большой интерес для Америки и НАТО", - вспоминает Павиленис.



"Молился в литовском костеле"



Бывший посол Литвы в Америке констатирует, что Байден всегда встречался "со всеми нашими делегациями, премьерами и молился с Иреной Дегутене в литовском костеле".

Joe Bidenas / AP nuotr.

"Я бы сказал, что я не знаю ни одного президента Америки, который бы так хорошо знал иностранную политику. Он всю жизнь был сенатором, в комитете иностранных дел он голосовал за наше членство в НАТО, так что он большой друг Литвы. Его цель - сделать демократию центром политики Вашингтона, в свою очередь, мы будем стараться делать все, чтобы наши интересы и интересы белорусского народа были вписаны в политику Америки. И, конечно, украинские, грузинские, молдавские и даже русские надежды и мечты, чтобы они были услышаны", - сказал бывший посол Литвы в Америке.

Он подчеркнул, что вчера будущий госсекретарь Блинкер ясно сказал, что задержанный в Москве оппозиционер Алексей Навальный представляет голоса миллионов россиян и "мы сделаем все, чтобы эти голоса были услышаны".

"Байден занимает позицию политического центра, лично мне это нравится, потому что раскол Америки на крайних правых и крайних левых стране не помогает. Он из себя представляет старую хорошую американскую линию, которая сплачивала весь народ ради каких-то целей. Таким были Рейган и Билл Клинтон, сенатор Маккейн, с которым Байден очень хорошо дружил. Байден - выходец из Конгресса, а когда там работаешь, понимаешь, что тебе надо строить мосты со всеми взглядами не только внутри страны, но и со всеми союзниками",- поделился своими размышлениями Павиленис.