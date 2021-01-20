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2021.01.20 15:06

Мачюлис: Литва первой из Балтийских стран достигнет докризисного уровня

BNS, LRT.lt2021.01.20 15:06
Нериюс Мачюлис
Нериюс Мачюлис / E. Blaževič/LRT nuotr.

Экономика Литвы одной из первых в Балтийских странах в третьем квартале достигнет докризисного уровня 2019 года, хотя ее рост в этом и в следующем годах будет медленнее, чем экономики Латвии и Эстонии, утверждает главный экономист банка Swedbank в Литве Нериюс Мачюлис.

По его словам, такую динамику можно объяснить "базовым эффектом" – спад литовской экономики в прошлом году был меньше, чем других Балтийских стран.

"Сокращение литовской экономики в 2020 году было одним из самых незначительных среди Балтийских стран и государств Евросоюза. Пока у нас нет окончательной статистики, но мы не меняли свой прогноз (падения ВВП в 2020 году- BNS)на 1,7%, но фактически показать будет близок к этому. (...). Естественно, что при падении менее 2% не очень трудно добиться уровня, бывшего до пика", – сказал Н. Мачюлис в среду на пресс-конференции.

По его словам, банк прогнозирует, Латвия и Эстония достигнут докризисного уровня в последнем квартале 2021 года, а некоторые страны Евросоюза, например Италия, вернуться к прежнему уровню лишь в 2023 году.

Нериюс Мачюлис
Нериюс Мачюлис
1 / 1E. Blaževič/LRT nuotr.
Нериюс Мачюлис
# Литва

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