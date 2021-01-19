Избитая в Беларуси гражданка Литвы: увидев литовский паспорт, они стали бить сильнее

Омоновцы, стоящие на страже белорусского режима, избили принимавшую участие в акции протеста гражданку Литвы. Марию Матусевич, проживающую в Минске, в августе задержали на два дня. Девушка рассказала о пережитом ужасе, который закончился только в Литве, где ее молодой человек сделал ей предложение.

По словам Марии, настоящий ужас для нее начался начался в УВД Фрунзенского района Минска. Она и еще один парень просто шли по улице. Позже ее и еще троих парней посадили в микроавтобус белорусские правоохранительные органы и начали избивать, как только дверь закрылась.

По словам М. Матусевич, когда омоновцы узнали, что она гражданка Литвы, они стала ее избивать. Освободившись из-под стражи, Мария не обращалась в посольство Литвы, переехала в Вильнюс и сейчас рассматривает возможность обращения в прокуратуру.

«Мне казалось, что литовский паспорт меня как-то спасет. Хотя в итоге было только хуже. Потому что я кукольница», - с улыбкой рассказывает она.

Мария Матусевич / LRT stop kadras

Сейчас Мария уже улыбается. Хотя после двух дней пребывания в отделении Минской милиции ей понадобилась помощь психологов. Девушка, которая жила и выросла в Минске, унаследовала от матери литовское гражданство. Она участвовавала в акциях протеста в Беларуси и была задержана.

«Случайно нашли мой литовский паспорт и начали говорить, что я литовская кукольница, что мне платят за то, чтобы я разрушила страну, что посадят меня на всю жизнь», - сказала М. Матусевич.

В интервью LRT.lt она рассказала, что парней били поочередно как руками, так и резиновой дубинкой, потом поднимали и ударяли по промежности, ногам, затем спине и шее. «Сначала меня не трогали, но один омоновец вспомнил, что у меня литовский паспорт, сказал, что в Литве есть феминизм, и я отвечу, как и все. Он тоже начал меня бить.

«Тех, кто громко кричали во время побоев, били сильнее. Если ты не кричал, тебя тоже били сильнее. Они этим наслаждались», - рассказала потерпевшая.

Протесты в Беларуси / AP nuotr.

В спортзале милиции девушка провела 12 часов, стоя на коленях у стены, без сна и еды. Однако самые большие пытки, по ее словам, происходили на стрельбище.

Сейчас М. Матусевич рассматривает возможность обращения в прокуратуру Литвы. Там уже расследуют жалобу гражданина Беларуси Максима Хорошина на пытки, которым он подвергся. Юристы говорят, что, несмотря на то, что Мария - гражданка Литвы, а Максим - нет, ситуация у них аналогичная, поскольку преступления совершены в Беларуси.

«Осуждение государств - это политический вопрос, но правовые пути и оценки правовых институтов важны как для будущего, так и для настоящего», - сказал Миндаугас Кукайтис, заместитель председателя Совета адвокатов.

В настоящее время МИД Литвы проясняет ситуацию и призывает Марию обратиться в прокуратуру.

Как только девушку освободили, ей предложение руки и сердца сделал ее друг, также переживший пытки. Пара уже обсуждала, что после свадьбы они хотели бы остаться в Вильнюсе. Беларусь запретила Матусевич въезд в страну на пять лет.