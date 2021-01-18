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2021.01.18 16:44

Ryanair останавливает все рейсы из Вильнюса

BNS, LRT.lt2021.01.18 16:44
„Ryanair“
„Ryanair“ / D. Umbraso/LRT nuotr.

Ирландская бюджетная авиакомпания  Ryanair из-за пандемии и ограничений на поездки отзывает все рейсы из Вильнюса и Паланги и в ближайшие месяцы будет летать только из Каунаса в Дублин. 

Представитель по связям с общественностью оператора трех крупнейших аэропортов Литвы – компании Lietuvos oro uostai Тадас Василяускас сообщил, что компания наметила сократить количество рейсов во всех странах Европы.

"В данный момент известно то, что авиакомпания до конца марта просто не будет осуществлять рейсы из Вильнюсского аэропорта по причине вызовов, созданных пандемией, и существующих ограничений на передвижение, однако это точно не означает закрытия базы", – сказал BNS Т. Василяускас.

Он сказал, что у него нет никакой подтвержденной информации о том, что компания планирует закрыть базу в Вильнюсском аэропорту.

Авиаперевозчик, штаб-квартира которого находится в Дублине, 7 января сообщил, что сократил расписание рейсов на первое полугодие 2021 года с учетом ограничений, введенных по причине COVID-19.

"С 21 января, четверга, Ryanair значительно сократит свои летные расписания, поэтому будут осуществляться лишь несколько (если в целом будут осуществляться) рейсы из Ирландии или Соединенного Королевства", – сообщила Ryanair.

„Ryanair“
„Ryanair“
1 / 1D. Umbraso/LRT nuotr.
„Ryanair“
# Литва

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