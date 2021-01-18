Роман Яковлевский. Осенний призыв архистратегов - союзников

Доклад министра обороны РБ своему главкому нельзя назвать заурядным. При нынешней обстановке в Беларуси, да и в регионе в целом, предстоящие осенью российско-белорусские военные учения «Запад-2021» обещают быть особенными.

Судя по словам белорусского главкома, их замысел еще с РФ дорабатывается. А пока, например, отголоски и намеки сего замысла были услышаны в гродненском выступлении начальника КГБ. В нем он заверил слушателей о предстоящей в 2021 году некой войне… Мало кто обратил внимание, что тогда же, прошлой осенью, прозвучало еще одно интересное выступление. Так в одном из интервью, экс- глава генштаба ВС РБ, ставший председателем палаточной комиссии по вопросам обороны заявил:

«Нравится кому-то или не нравится, документы в рамках Союзного государства позволяют нам иметь определенный щит. В случае угрозы независимости, суверенитета, территориальной целостности Республике Беларусь или Российской Федерации Российская Федерация оставляет за собой право применения всех видов оружия, в том числе и ядерного. Потенциальной внешней угрозой является любое учение блока НАТО на территории сопредельных государств, а также рост группировки войск НАТО у границ Беларуси».

Ну что сказать, стратег да и только. Видимо рановато его списали в запас. Но получилось, что он это раньше смело сказал, чем нынешний министр обороны.

И о такой реальной, а не потенциальной угрозе недавно говорил и сам главком. В общем, объявленный год народного единства обещают всем белорусам провести в цветах хаки. И советуют соседям на севере, западе и юге принять это серьезно. Надо полагать, стратегический замысел предстоящего масштабного мероприятия архистратегов-союзников должен воплотиться сполна. Так что будьте готовы. Причем все.

Роман Яковлевский, политический обозреватель