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2021.01.17 21:34

Г. Науседа: западные демократии не должны мириться с арестом А. Навального

BNS2021.01.17 21:34
Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda / R. Dačkaus/prezidentūros nuotr.

Президент Литвы Гитанас Науседа говорит, что Запад не может мириться с арестом Алексея Навального – российского оппозиционного политика, который вернулся в Москву в воскресенье. Это задержание показывает, что Кремль систематически нарушает права человека.

«Отвратительный арест лидера российской оппозиции А. Навального, едва успевшего вернуться домой, является еще одним доказательством усилий Кремля по систематическому нарушению прав человека и демократических свобод. Западные демократии не должны с этим мириться», - написал Г. Науседа в социальной сети Twitter.

А. Навальный вернулся в Москву из Германии в воскресенье вечером. Сотрудники силовых структур задержали его прямо в аэропорту. В российской Федеральной службе исполнения наказаний сообщили, что политик нарушил условный приговор, вынесенный ему по делу о мошенничестве в 2014 году.

А. Навальный, который около десяти лет считается лицом российского протестного движения, прославился в качестве антикоррупционного блогера и организатора антиправительственных митингов.

Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
1 / 1R. Dačkaus/prezidentūros nuotr.
Gitanas Nausėda
# Литва# Россия# Навальный

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