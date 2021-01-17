Алексей Навальный возвращается в Россию после лечения в Германии

17 января вечером Алексей Навальный должен прилететь в Москву рейсом авиакомпании "Победа". Сотни людей, вероятно, приедут в аэропорт "Внуково" встречать его. О решении вернуться на родину после нескольких месяцев восстановления здоровья в Германии Навальный объявил 13 января.

Российские правоохранители предупредили Навального и его соратников о "незаконности" многолюдной встречи в аэропорту, а полиция в разных городах России в последние дни предостерегла местных активистов от поездки в Москву для участия во встрече.

Что произойдёт с Алексеем Навальным в первые минуты после прибытия в Москву, стало предметом обсуждений и споров среди сторонников и оппонентов политика.

Вот краткое изложение событий, предшествовавших возвращению Алексея Навального:

Резкое ухудшение самочувствия он почувствовал 20 августа на борту самолета, которым вылетел из Томска в Москву. Потеря сознания. Бортпроводники сообщают командиру экипажа о критическом состоянии пассажира. Экстренная посадка в аэропорту Омска.

Местная больница, кома, аппарат искусственной вентиляции лёгких.

Родственники и соратники требуют немедленной отправки больного на лечение в клинику, где есть условия и персонал для интенсивного и квалифицированного лечения. За Навальным прибывает медицинский самолёт из Германии. Врачи омской больницы настаивают, что транспортировка больного невозможна из-за его тяжёлого состояния.

Примерно через двое суток пребывания пациента в омской больнице разрешение на его доставку в Германию получено. Спецсамолёт прибывает в Берлин, машины "скорой помощи" из аэропорта доставляют Навального в клинику "Шарите".

Немецкие врачи, по результатам первых анализов, заявляют, что пациент "скорее всего" отравлен. Российские врачи продолжают утверждать, что по результатам анализов, сделанных еще в России, следов отравления не обнаружено.

2 сентября власти Германии объявили, что Навальный был отравлен боевым веществом группы "Новичок".

7 сентября он был выведен из комы и отключен от аппарата ИВЛ.

По заявлению правительства Германии, три независимые лаборатории подтвердили в пробах Навального наличие вещества из группы "Новичок".

Более двух недель продолжалось восстановление функций жизненно важных органов больного в больничных условиях под постоянным наблюдением врачей.

23 сентября Алексей Навальный был выписан из клиники "Шарите", в которой находился 32 дня.

13 января Алексей Навальный опубликовал своё заявление о намерении вернуться в Россию 17 января авиарейсом "Победы". Короткий ролик заканчивался словом "встречайте".

Радио Свобода