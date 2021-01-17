За прошедшие сутки в Литве подтверждено 836 случаев коронавируса, скончалось еще 26 человек

Как сообщил в воскресенье утром Департамент статистики, в минувшие сутки в Литве было подтверждено 836 новых случаев коронавируса; жертвами COVID-19 стали еще 26 человек.

Общее количество подтвержденных случаев у конкретных людей сейчас составляет 167 516.

5 смертей от COVID-19, зарегистрированных в минувшие сутки, фактически произошли ранее.

В минувшие сутки скончалось 13 женщин и 13 мужчин. 3 человека принадлежали к возрастной группе 90-99 лет, 11 человек – к возрастной группе 80-89 лет, 6 человек – к возрастной группе 70-79 лет, 5 – к возрастной группе 60-69 лет, 1 человек – к возрастной группе 50-59 лет.

Общее количество умерших с начала пандемии – 2 445.

Medikai dirba Alytaus Stasio Kudirkos ligoninėje karantino metu / D. Umbraso/LRT nuotr.

Также сообщается, что за минувшие сутки выздоровело 111 человек.

Общее количество выздоровевших – 104 188 человек.

Количество людей, больных коронавирусом в настоящее время – 59 683.

Medikai dirba Alytaus Stasio Kudirkos ligoninėje karantino metu / D. Umbraso/LRT nuotr.

Количество образцов, протестированных по подозрению на коронавирус в минувшие сутки – 5 428.

Всего к сегодняшнему дню по подозрению на коронавирус протестировано 1 806 254 образца.

В минувшие сутки от SARS-CoV-2 был вакцинирован 1 041 человек.

Общее количество лиц, вакцинированных от коронавируса – 46 923.