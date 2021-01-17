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2021.01.17 10:20

За прошедшие сутки в Литве подтверждено 836 случаев коронавируса, скончалось еще 26 человек

LRT.lt2021.01.17 10:20
Medikai dirba Respublikinėje Panevėžio ligoninėje karantino metu
Medikai dirba Respublikinėje Panevėžio ligoninėje karantino metu / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Как сообщил в воскресенье утром Департамент статистики, в минувшие сутки в Литве было подтверждено 836 новых случаев коронавируса; жертвами COVID-19 стали еще 26 человек.

Общее количество подтвержденных случаев у конкретных людей сейчас составляет 167 516.

5 смертей от COVID-19, зарегистрированных в минувшие сутки, фактически произошли ранее.

В минувшие сутки скончалось 13 женщин и 13 мужчин. 3 человека принадлежали к возрастной группе 90-99 лет, 11 человек – к возрастной группе 80-89 лет, 6 человек – к возрастной группе 70-79 лет, 5 – к возрастной группе 60-69 лет, 1 человек – к возрастной группе 50-59 лет.

Общее количество умерших с начала пандемии – 2 445.

Medikai dirba Alytaus Stasio Kudirkos ligoninėje karantino metu
Medikai dirba Alytaus Stasio Kudirkos ligoninėje karantino metu / D. Umbraso/LRT nuotr.

Также сообщается, что за минувшие сутки выздоровело 111 человек.

Общее количество выздоровевших – 104 188 человек.

Количество людей, больных коронавирусом в настоящее время – 59 683.

Medikai dirba Alytaus Stasio Kudirkos ligoninėje karantino metu
Medikai dirba Alytaus Stasio Kudirkos ligoninėje karantino metu / D. Umbraso/LRT nuotr.

Количество образцов, протестированных по подозрению на коронавирус в минувшие сутки – 5 428.

Всего к сегодняшнему дню по подозрению на коронавирус протестировано 1 806 254 образца.

В минувшие сутки от SARS-CoV-2 был вакцинирован 1 041 человек.

Общее количество лиц, вакцинированных от коронавируса – 46 923.

Medikai dirba Respublikinėje Panevėžio ligoninėje karantino metu
Medikai dirba Alytaus Stasio Kudirkos ligoninėje karantino metu
Medikai dirba Alytaus Stasio Kudirkos ligoninėje karantino metu
Medikai dirba Respublikinėje Panevėžio ligoninėje karantino metu
Medikai dirba Respublikinėje Panevėžio ligoninėje karantino metu
1 / 3J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
Medikai dirba Alytaus Stasio Kudirkos ligoninėje karantino metu
Medikai dirba Alytaus Stasio Kudirkos ligoninėje karantino metu
2 / 3D. Umbraso/LRT nuotr.
Medikai dirba Alytaus Stasio Kudirkos ligoninėje karantino metu
Medikai dirba Alytaus Stasio Kudirkos ligoninėje karantino metu
3 / 3D. Umbraso/LRT nuotr.
Medikai dirba Respublikinėje Panevėžio ligoninėje karantino metu
Medikai dirba Alytaus Stasio Kudirkos ligoninėje karantino metu
Medikai dirba Alytaus Stasio Kudirkos ligoninėje karantino metu
# Литва# коронавирус

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