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2021.01.17 10:30

Следующий год предлагается провозгласить Годом баскетбола

BNS2021.01.17 10:30
Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė
Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė / BNS nuotr.

2022 год в Литве предлагается объявить Годом баскетбола. Такой проект постановления подготовили и зарегистрировали пять членов Сейма.

Они напоминают, что в 2022 году будет отмечаться сто лет с тех пор, как в Литве состоялся первый баскетбольный матч.

«Баскетбол – самый популярный вид спорта в Литве, давший множество известных спортсменов, тренеров, судей и организаторов, имеющий множество поклонников и болельщиков, а выдающиеся достижения литовских баскетболистов прославили страну во всем мире», - говорится в проекте.

По словам авторов, сейчас в Литве насчитывается 18 тысяч лицензированных баскетболистов и около 100 тыс. жителей, играющих в баскетбол для собственного удовольствия.

Кроме того, подчеркивается, что во время советской оккупации баскетбол в Литве значил больше, чем просто спортивные соревнования, так как укреплял дух национального сопротивления.

Первые в Литве официальные баскетбольные соревнования состоялись в Каунасе 23 апреля 1922 года.

Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė
Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė
1 / 1BNS nuotr.
Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė
# Литва# спорт

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