Следующий год предлагается провозгласить Годом баскетбола

2022 год в Литве предлагается объявить Годом баскетбола. Такой проект постановления подготовили и зарегистрировали пять членов Сейма.

Они напоминают, что в 2022 году будет отмечаться сто лет с тех пор, как в Литве состоялся первый баскетбольный матч.

«Баскетбол – самый популярный вид спорта в Литве, давший множество известных спортсменов, тренеров, судей и организаторов, имеющий множество поклонников и болельщиков, а выдающиеся достижения литовских баскетболистов прославили страну во всем мире», - говорится в проекте.

По словам авторов, сейчас в Литве насчитывается 18 тысяч лицензированных баскетболистов и около 100 тыс. жителей, играющих в баскетбол для собственного удовольствия.

Кроме того, подчеркивается, что во время советской оккупации баскетбол в Литве значил больше, чем просто спортивные соревнования, так как укреплял дух национального сопротивления.

Первые в Литве официальные баскетбольные соревнования состоялись в Каунасе 23 апреля 1922 года.