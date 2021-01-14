Трамп после объявления ему импичмента осудил беспорядки в Вашингтоне

Сторонники Республиканской партии не могут быть причастны к политическому насилию, возникшему в ходе штурма здания Капитолия в Вашингтоне 6 января, заявил действующий президент США Дональд Трамп в своем видеообращении, опубликованном на странице Белого дома в Twitter.

"Я хочу быть предельно ясен. Я осуждаю насилие, произошедшее на прошлой неделе. Жестокости не место в нашей стране. Никто из моих истинных сторонников не может быть причастен к политическому насилию, ни один мой истинный сторонник не может поддерживать неуважение к правоохранительным органам или нашему великому американскому флагу, ни один из настоящих моих сторонников не может обижать своих сограждан", - сказал Трамп. Глава государства также пообещал привлечь к ответственности всех участников штурма, причастных к нападению на Капитолий.

Блокировку аккаунтов в соцсетях, принадлежащим ему и его сторонникам, президент назвал "беспрецедентной атакой на свободу слова". "Налицо напряженные и сложные времена. Усилия, призванные подвергнуть цензуре, внести в черный список наших сограждан, не считаться с ними, являются неправильными и опасными", - заявил американский лидер, добавив, что члены общества должны слушать друг друга, а не заставлять друг друга замолчать, найти точки соприкосновения и общие цели.

"Мы должны сконцентрироваться на продвижении интересов всей страны, доставке чудесных вакцин [от нового коронавируса], преодолении пандемии, восстановлении экономики, защите национальной безопасности и обеспечении верховенства закона", - заключил он.

До этого избранный президент США Джо Байден обвинил Трампа в том, что тот подстрекал нападавших на Капитолий. "Преступное нападение было спланировано и координировалось. Его совершили политические экстремисты и внутренние террористы, которых подстрекал к насилию президент Трамп", - говорится в заявлении, распространенном штабом Байдена. Произошедшее в Капитолии Байден назвал вооруженным восстанием против США и заявил, что виновные должны быть привлечены к ответственности.

Он также выразил надежду на то, что процедура импичмента, запущенная в отношении действующего американского лидера-республиканца Дональда Трампа, не повлияет на сроки утверждения в Конгрессе США глав ведомств в новой администрации.

Демократ подчеркнул, что речь идет об утверждении выдвинутых им кандидатов на ключевые посты, в том числе министра внутренней безопасности, госсекретаря, министра обороны, министра финансов, директора Национальной разведки. Кроме того, законодателям не стоит задерживаться с обсуждением вопросов, касающихся распространения вакцин от нового коронавируса и восстановления экономики. "Слишком сильно многие американцы страдали на протяжении прошедшего года, чтобы откладывать эту требующую срочных действий работу", - заключил он.

Лидер демократов в Сенате Чак Шумер сообщил, что если верхняя палата Конгресса утвердит импичмент президенту Дональду Трампу, то будет поставлен вопрос о запрете ему баллотироваться снова. Судебный процесс в Сенате может начаться "немедленно", если Сенат соберется на экстренную сессию, или же после 19 января, передает ТАСС.

Между тем ранее лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл заявил, что Сенат США не вынесет вердикт по импичменту до окончания президентского срока Трампа 20 января. "Даже если бы процесс в Сенате начался на этой неделе и шел быстро, окончательный вердикт не смог быть достигнут до того, как президент Трамп покинет свой офис. Это не мое решение, это факт", - говорится в заявлении Макконнелла.

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