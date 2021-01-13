Ученые: на взморье от пандемии больше всего пострадали Паланга и Неринга

Ученые из Клайпедского университета провели исследование и обнаружили, что первая волна COVID-19 во всем Клайпедском регионе больше всего ударила по предпринимателям Паланги и Неринги.

Они отмечают, что доходы различных сфер бизнеса резко упали, а уровень безработицы подскочил. Исследовательская группа также представила рекомендации о том, какие меры поддержки будут наиболее полезными для бизнеса в борьбе с последствиями второй волны пандемии.

Исследователи из Клайпедского университета (КУ) представили результаты исследования, направленного на оценку воздействия пандемии COVID-19 на малый и средний бизнес в 7 муниципалитетах Клайпедского региона.

«Мы хотели оценить, в какой степени эти предприятия пострадали от COVID-19, а также какие ограничительные меры, введенные государством в отношении этих предприятий, оказались своевременными, какие излишние и какие меры, как ожидается, будут эффективными», - сказала возглавлявшая исследование доцент КУ Раса Ведерите.

Исследователи изучили влияние COVID-19 на предприятия в сфере производства, торговли и услуг, за исключением строительных и сельскохозяйственных компаний.

«Мы выбрали производственные, торговые и сервисные компании, и это оправдано, поскольку именно такие компании работают в нашем регионе», - отметила руководитель исследования.

Данные количественного исследования были обобщены из ответов 77 респондентов, а данные качественного исследования - из ответов 62 респондентов.

Пандемия больше всего ударила по Паланге и Неринге

Расследование показало, что Паланга и Неринга пострадали больше всех из 7 муниципальных образований региона.

Паланга / R. Rumšienės/LRT nuotr.

Такой результат связан с тем, что пандемия COVID-19 больше всего ударила по бизнесу, связанному с туризмом.

«Въездные туристические потоки были сокращены до минимума прошлым летом, и на самом деле те, кому не удалось переориентироваться на местный туризм, сильно пострадали», - сказала доцент кафедры экономики факультета социальных и гуманитарных наук КУ Дайва Лабанаускайте.

Предприниматели гостинично-ресторанного сектора Паланги рассказали, что период адаптации к новым условиям после вступления в силу строгих ограничений в течение первого периода карантина был очень коротким.

«Также не хватало практической информации о том, как все это делать, и опыта, как организовать эту деятельность, и поэтому туристический бизнес Паланги, имея более длинный сезон, чем Неринга, пострадал намного больше. Но, тем не менее, наблюдается очень серьезный оптимизм. Те предприниматели, которые торопились воспользоваться государственной поддержкой, запланировали нововведения - они надеются на улучшение ситуации в следующем году, надеются перезимовать и улучшить ситуацию в следующем году с помощью кредитов и других мер», - пояснила ученый.

Паланга / N. Jankausko/LRT nuotr.

За исследуемый период ни одно из предприятий не обанкротилось, но 6 процентов из них приостановили свою деятельность.

«Это достаточно обнадеживающие данные, но я бы не сказала, что ситуация очень хорошая, ведь 61 процент респондентов отметили снижение товарооборота более чем на 50 процентов. Это довольно большие цифры», - отметила руководитель исследования Р. Ведерите.

Пандемия COVID-19 и ограничения, введенные в самоуправлениях Клайпедского района, затронули 42 - 63 процентов компаний. Наименьшее количество пострадавших предприятий наблюдалось в Клайпеде и самоуправлениях Клайпедского, Кретингского, Скуодасского и Шилутского районов.

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