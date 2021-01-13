Президент: литовцы победили, потому что не только стремились к свободе, но и были свободными

13 января всегда будет напоминать нам, что гражданская сила - не фикция и никогда ею не была, сказал президент Литвы Гитанас Науседа в среду, 13 января, когда в стране отмечается День защитников свободы.

"Сегодня, когда мы живем в ритме карантина и пытаемся одолеть невидимого врага, уроки прошлого для нас еще ценнее. Тридцать лет назад мы встали плечом к плечу на защиту своего государства - и мы его отстояли. (...) Сегодня мы столкнулись с серьезным вызовом для здоровья и жизни жителей Литвы и нам снова не удается избежать жертв", - сказал президент в своей торжественной речи.

В заранее записанном выступлении президент обратил внимание на то, что "возможно, мы в самое время получили от пандемии горькое напоминание о том, что свобода - это не только утоление каждодневных мелких материальных желаний".

Г. Науседа отметил, что 30 лет назад литовцы победили, потому что в решающие моменты не только стремились к свободе, но и на самом деле были свободными.

"В те кровавые дни января 1991 года они взяли на себя ответственность и и так доказали, что они граждане свободного независимого государства. Поэтому 13 января всегда будет напоминать нам, что гражданская сила - не фикция и никогда ею не была. Нет, она совершенно реальна и способна менять мир", - говорит президент Г. Науседа.