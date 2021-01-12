Якутский шаман Габышев собирается в новый поход в Москву

Якутский шаман Александр Габышев намерен начать новый поход в Москву в марте 2021 года. Об этом Габышев заявил в обращении на Youtube-канале "Новости регионов".

По словам шамана, он намерен пройти по "землям предков" на территории Якутии, а затем добраться до Иркутска, где к нему присоединится основная часть отряда. Габышев будет передвигаться на белой лошади, а его сторонники – на автомобилях. "Я должен обязательно посетить Алтай вместе с вами - это тоже место силы всей России. Потом пройдем через всю Сибирь, дойдем до уральских территорий, а там и до Москвы уже рукой подать", - сказал Габышев.

О планах шамана также рассказал писатель из Тюмени Виктор Егоров, известный как Дед Мороз. Он участвовал в походе Габышева в Москву в 2019 году. По словам Егорова, Габышев анонсировал новый поход в группе в социальной сети, где сторонники шамана обсуждают его политическую программу.



Александр Габышев в марте 2019 года отправился в Москву для проведения "обряда изгнания Путина". Его задержали 19 сентября на границе Бурятии и Иркутской области. Он был доставлен в Якутск и помещён в психоневрологический диспансер . В отношении шамана возбудили уголовное дело о призывах к экстремизму. С него взяли подписку о невыезде. Психолого-психиатрическая экспертиза по заказу следствия признала Габышева невменяемым. Вместе с Габышевым преследованию и задержаниям подвергаются его сторонники, которые сопровождали его в походе в Москву.



В правозащитной организации Amnesty International якутского шамана назвали узником совести и потребовали его освобождения.



В августе Верховный суд Республики Саха (Якутия) признал законным решение о принудительном лечении в психоневрологическом диспансере Александра Габышева.



Радио "Свобода"