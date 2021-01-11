В понедельник в Литву поступила четвертая партия вакцины от COVID-19, произведенной компаниями BioNTech и Pfizer. В поступившей партии - 25 740 доз.

Об этом информировала в понедельник представитель министра здравоохранения Айсте Шукшта.

Первая партия вакцины поступила в Литву в конце декабря, в общей сложности страна получила уже более 66 000 доз вакцины.

В данный момент проводится вакцинация медиков, других работников больниц, волонтеров, тяжелых больных. Во вторник начнется вакцинация подопечных и персонала больниц по уходу и домов опеки.



Сегодня президент Литвы Гитанас Науседа подчеркнул, что следует жестче контролировать процесс вакцинации. Об этом глава государства заявил после встречи с премьер-министром Ингридой Шимоните и министром здравоохранения Арунасом Дулькисом, на которой шла речь о том, что некоторые люди получили прививки вне очереди.