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2021.01.11 21:44

В Литву поступила четвертая партия вакцины от COVID-19

BNS2021.01.11 21:44
Вакцина от COVID-19
Вакцина от COVID-19 / AP nuotr.

В понедельник в Литву поступила четвертая партия вакцины от COVID-19, произведенной компаниями BioNTech и  Pfizer. В поступившей партии - 25 740 доз. 

Об этом информировала в понедельник представитель министра здравоохранения Айсте Шукшта.

Первая партия вакцины поступила в Литву в конце декабря, в общей сложности страна получила уже более 66 000 доз вакцины.

В данный момент проводится вакцинация медиков, других работников больниц, волонтеров, тяжелых больных. Во вторник начнется вакцинация подопечных и персонала больниц по уходу и домов опеки.

Сегодня президент Литвы Гитанас Науседа подчеркнул, что следует жестче контролировать процесс вакцинации. Об этом глава государства заявил после встречи с премьер-министром Ингридой Шимоните и министром здравоохранения Арунасом Дулькисом, на которой шла речь о том, что некоторые люди получили прививки вне очереди.

Вакцина от COVID-19
Вакцина от COVID-19
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Вакцина от COVID-19
# Литва

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