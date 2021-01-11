Появились новые данные об участии белорусских спецподразделений в разгоне протестов

10 января исполнилось пять месяцев с момента убийства в Минске Александра Тарайковского – он был первым протестующим, убитым во время митингов против результатов выборов в Беларуси.

Официальное расследование его гибели приостановлено (МВД сначала заявляло, что он сам подорвался, потом – что, вероятно, мог быть убит резиновой пулей), однако опубликованное в Сети видео и несколько независимых проведенных расследований обстоятельств его гибели указывают на то, что он был убит выстрелом со стороны белорусских силовиков.

Инициатива BYPOL, объединяющая несогласных с режимом Александра Лукашенко белорусских силовиков, опубликовала новые данные об обстоятельствах смерти Тарайковского. Они нашли имя сотрудника ГАИ, который обеспечивал проезд к месту, где погиб протестующий. По данным BYPOL, этот сотрудник ГАИ обеспечил подъезд к пересечению проспекта Пушкина и улицы Притыцкого (где и произошла стычка) сотрудников антитеррористических подразделений КГБ "Альфа" и специального террористического подразделения МВД "Алмаз". Это новые доказательства того, что спецподразделения были привлечены к разгону протестующих сразу после выборов. Кроме того, указанный сотрудник позже получил звание подполковника и медаль "За отвагу" за "повышение авторитета органов внутренних дел у населения Республики Беларусь".

О том, что еще стало известно о действиях белорусских силовиков, Настоящее Время поговорило с основателем инициативы BYPOL, бывшим белорусским следователем Андреем Остаповичем.

— Расскажите подробнее о ваших новых данных. Кроме личности гаишника, вам стало известно о том, что подполковник получил отдельную награду?

— Да, эти документы действительно достоверны. Тем более более-менее внимательные люди могут заметить, что на фотографии в августе он еще майор. То есть он еще и звание подполковника получил достаточно быстро. Продвижение за аналогичные действия у нас в Республике Беларусь идет по всем фронтам. И звания, и награды, и продвижения по службе за прямые нарушения Конституции.

— А о чем говорит то, что на месте протестов действовало антитеррористическое подразделение "Алмаз"?

— Ситуация в том, что такие подразделения против мирных людей на акциях вообще не должны применяться, у них другие цели и задачи. И это говорит о серьезности подхода со стороны нашего нынешнего руководства страны, о том, что они чувствуют угрозу ото всех этих мероприятий, от людей. И готовы любыми способами, привлекая самые физически и технически подготовленные подразделения на передовую, применяя их против своего мирного населения. А если брать "Алмаз", это люди, которые готовятся к устранению террористов. Это физическая ликвидация людей. Они под это готовятся. Такими подразделениями борются с организованной вооруженной преступностью или профессионально настроенным наркотрафиком.

— Стоит отметить, что это буквально второй день протестов. Первый день после так называемых выборов. И уже действует это антитеррористическое подразделение.

— Они действовали все. Не только "Алмаз". У нас имеются и другие войска, где есть свои подразделения. И другие подразделения, которые действовали вместе с ОМОН, с внутренними войсками.

— Андрей, уже после нового года ваша компания выложила документ, который предоставляет подробную информацию о кадровой ситуации в рядах Министерства внутренних дел Беларуси. Какие выводы можно сделать из этого документа, много ли людей уволилось после начала протестов? Можно ли говорить о массовых увольнениях?

— Ситуация такова, что документ охватывал не все время протестов, а только август, сентябрь и начало ноября, может быть, октября. Ситуация в том, что там не учитывается Следственный комитет. Этот документ охватывает только Министерство внутренних дел, он не охватывает МЧС, не охватывает Вооруженные силы. Только внутренние войска МВД. Поэтому эта цифра идет по системе МВД, по милиции как таковой. И захватила не весь период протестов. Но тысяча человек в течение двух-трех месяцев – это достаточно большой показатель. Потому что за все время с первой декады 2020 года уволилось две тысячи человек в среднем. И половина из них – за два месяца после выборов. Нарастание произошло.

Также не учитывались ни посольские работники, ни судьи, это не полная картина.

— То есть неполные данные означают то, что на самом деле количество увольнений было больше?

— Да, значительно больше. Я думаю, где-то раза в два-три больше. С учетом того, что протестные движения были в Следственном комитете. Сам президент об этом говорил через косвенные заявления о том, что Следственный комитет хотели вообще расформировать. Это прокуратура, правосудие и так далее. В МЧС тоже большие были протестные движения, и многие люди тоже ушли.

Плюс еще демобилизация, она сюда вообще не относилась. Сюда относились работники аттестованные. Если и брался гражданский персонал, то тот, который нанимался на должность на контрактной основе. Неконтрактники там не учитывались. Если взять департамент охраны, то в этот документ входило около 11000 человек на контрактной основе. А гражданский персонал, это 26000 человек, в состав этого документа не входил. То есть можно учитывать, сколько людей еще просто не включено в этот список.



"Настоящее время"