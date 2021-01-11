Глава НЦОЗ отказался уйти в отставку

Руководитель Национального центра общественного здоровья Робертас Петрайтис отказывается уходить с поста по собственному желанию.

Напомним, в пятницу министр здравоохранения Арунас Дулькис, призвал его покинуть пост, глава центра должен был сообщить о своем решении до понедельника.

"Публично высказанное мнение министерства здравоохранения о недостатках моей деятельности как директора НЦОЗ является необоснованной. Этих оснований я не услышал ни из уст министра, ни от других ответственных лиц", – сказал в понедельник Р. Петрайтис.

"Я услышал лишь очень четкие политические высказывания о том, что кого-то нужно принести в жертву с тем, чтобы обнулить ситуацию, чтобы она стала спокойнее", – добавил он.

Глава НЦОЗ заявил, что возьмет на себя ответственность в случае, если в его отношении будут выявлены "системные недостатки деятельности".



Министерство здравоохранения после этого заявления объявило, что начало официальную проверку деятельности Петайтиса.

Критика в адрес руководства Национального центра появилась после сообщения о более тысячи неучтенных смертей от коронавируса. Петрайтис утверждает, что такая ситуация сложилась не по вине возглавляемого им учреждения, а по причине того, что больницы своевременно не предоставляют информацию.