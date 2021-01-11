Справка о нетрудоспособности в карантин: когда обращаться в НЦОЗ, а когда - к семейному врачу

В Литве во время пандемии COVID-19 лицам, контактировавшим с заболевшими, возвращающиющимся из пораженных стран (включая Великобританию), которые подлежат обязательной изоляции, а также лицам, ухаживающим за детьми, выдается справка о нетрудоспособности.

Национальный центр общественного здравоохранения (НЦОЗ) напоминает, в каких случаях вам нужна справка, выдаваемая НЦОЗ, а когданужно обратиться непосредственно к врачу или в медицинское учреждение.

Когда для установления нетрудоспособности требуется справка, выданная НЦОЗ:

1. Когда вы находитесь в изоляции из-за контакта с зараженным COVID-19;

2. Когда вы находитесь в изоляции, потому что вернулись из пораженной COVID-19 страны или из Великобритании;

3. При уходе за ребенком, контактировавшим с зараженным COVID-19 (на имя ребенка выдается справка и отправляется в детское медицинское учреждение, нетрудоспособность предоставляется на срок до 14 дней).

Вам не нужно дополнительно связываться с НЦОЗ, если вы уже заполнили форму пассажира или форму изоляции, ссылку на которую вы получили в SMS-сообщении и в которой указали, что вам нужно подтверждение нетрудоспособности.

Если вы заполнили форму только на веб-сайте НЦОЗ (nvsc.lrv.lt/salytis), подождите, пока специалист НЦОЗ свяжется с вами и проверит контактные данные. Только после этих действий вы будете внесены в реестр изолированных лиц и информация о необходимости нетрудоспособности (справка) поступит в ваше медицинское учреждение.

Когда вам по вопросу нетрудоспособности нужно обращаться в медицинское учреждение и справка НЦОЗ не требуется:

1. Когда вы больны COVID-19;

2. При уходе за ребенком с COVID-19;

3. При уходе за ребенком до 8 лет или учеником начальных классов, обучающимся дистанционно во время карантина;

4. Когда обучение детей с ограниченными возможностями проходит в обычном режиме, но родители решают не отдавать ребенка в школу;

5. При объявлении в образовательном учреждени ограничений из-за распространения инфекции;

6. Если у члена семьи подтвержден COVID-19, и вы изолируетесь, потому что вы контактировали с ним и числитесь в том же медучреждении.