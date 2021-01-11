Литва: православные храмы не возобновят службы до конца января

Православные храмы Литвы решили не возобновлять службы с верующими до конца января, заявил канцлер Епархиального управления Виленско-Литовской епархии Виталий Моцкус.

"В пятницу мы решили, что до тех пор, пока продолжится карантин, до 31 декабря, не будем допускать прихожан к (совместной) молитве", – сказал В. Моцкус.

По его словам, службы с середины декабря проходят в удаленном режиме, они транслируются по интернету. Он отметил, что проблемой является то, что верующие не могут принимать участие в таинстве причастия.

"Если смотреть с духовной стороны – продовольственные магазины никто не закрывал, поскольку без пищи тело жить не может. А без молитв, без причастия не может жить душа. Поэтому она постепенно слабеет. Проблема в том, что люди не могут принять причастие, но есть как есть", – сказал он.

Католическая Церковь Литвы сначала решила возобновить мессы с участием верующих с понедельника, но после критики на минувшей неделе изменила позицию. С середины декабря в католических храмах можно молиться частным образом, исповедоваться, или по договоренности со священником причащаться.

В Литве до 31 января действует введенный строгий карантинный режим. В этот период закрыты большинство магазинов, парикмахерские, ограничены передвижение и собрания людей.