«Горбатое зло». Взгляд русских по обе стороны границы на события 13 января 1991 года

В новом выпуске программы «Русская улица» – воспоминания о кровавой драме 30-летней давности.

Беззаконие, учинённое советскими танками и десантниками в январе 1991-го, вызвало гнев у многих тысяч русских. Военную акцию сразу же осудил вильнюсский Русский культурный центр. Воззвание от лица этой организации прочёл один из её учредителей – актёр Русского драматического театра Литвы Артём Иноземцев. Архивная плёнка сохранила его слова:

- Во имя спасения демократии обращаемся к людям доброй воли, к их совести, – к людям, проживающим в Советском Союзе, а также к людям, проживающим в других государствах, – и просим поддержать нас в этот тяжкий час испытаний.

1991 m. sausio archyvas / Pauliaus Lileikio nuotrauka

Не осталась в стороне и православная церковь. Тогдашний архиепископ Виленский и Литовский Хризостом резко высказался в адрес организаторов литовского путча.

В эфире Каунасского телевидения прозвучали слова настоятеля тамошней православной церкви Илариона (годы спустя он станет митрополитом, главой отдела внешних церковных связей Московского патриархата):

- Я хотел бы обратиться к русским людям Литвы. Милые, родные русские люди, братья и сёстры! В этот страшный час, когда решается судьба Литвы, когда танки окружили телевидение, Дом печати, рвутся к парламенту, когда уже льётся кровь невинных людей, я хочу обратиться к вам, моим соотечественникам, со словами Христовой любви и братского увещания. Я умоляю вас ещё раз, русских людей Литвы: не идите против братского литовского народа, не поддерживайте бандитов, не допустите новых бедствий и страданий, новых человеческих жертв!

Sausio 13-osios įvykiai / LRT nuotraukas perdavė Antanas Ruginis

После начала военной акции первый москвич, с кем глава государства Витаутас Ландсбергис смог связаться по телефону из здания парламента, был народный депутат СССР, член Межрегиональной депутатской группы профессор Юрий Афанасьев. Впоследствии в интервью Литовскому телевидению он вспоминал:

- Я совсем ничего не мог сделать. Я же не был у власти, я не обладал никакими должностями. Единственное, что я мог, – попытаться кому-то уже отсюда звонить. Потому что его оттуда никто не хотел соединять, как я понимаю. Он ни до кого не мог дозвониться. Ну и дозвонился до меня. Я помню, это было где-то после двух часов уже. Я, конечно, попытался, но я также никуда не дозвонился. Я по всем позвонил приёмным – типа Верховный Совет или что-то ещё в этом духе. Я не записывал, куда я звонил, – но звонил везде.

Sausio 13-oji / Šiaulių „Aušros“ muziejaus archyvo nuotr.

Узнав о событиях в Вильнюсе, к нам сразу же приехала лидер российской партии «Демократический союз» Валерия Новодворская со своими соратниками. И, по своему обыкновению, они бесстрашно проводили пикет прямо в эпицентре событий, у входа на Литовское радио и телевидение. Слова с видео 30-летней давности:

- Мы не желаем иметь ничего общего с советскими оккупантами. Здесь стоят не литовцы и даже не русские граждане Литвы. Здесь стоят те, кто, по своему несчастью, обитает в «сильном центре», в Москве. Мы ничего общего не хотим иметь с кремлёвской империей, мы ничего общего не хотим иметь с горбачёвским фашизмом. Литва имеет полное право защищать себя с оружием в руках от поработителей. И мы отсюда не уйдём!

Дальше на плёнке запечатлено, как к группке активистов подходят советские военнослужащие, пытаются отогнать их от входа, выдергивают плакаты.

Sausio 13-oji / P. Lileikio nuotr.

После январской ночи в Литву приезжали десятки активистов демократического движения из Москвы, Ленинграда, других российских городов. Приехала вдова академика Сахарова Елена Боннэр. Символично, но именно после того января, в Вильнюсе, площадь рядом с Домом печати получила имя Андрея Дмитриевича Сахарова.

Много лет спустя после январских событий о своей реакции вспоминал первый президент России Борис Ельцин. Узнав о происшедшем, он тут же в сердцах позвонил Михаилу Горбачёву:

- Я ему позвонил из машины, сказал: «Это ваша грубейшая ошибка, грубейшая ошибка. Если вы немедленно сейчас не даёте мне слово отвести все войска в казармы, и омоновцев, я тут же сейчас вылетаю самолётом в Прибалтику, встану перед этими войсками, и пусть они попробуют стрелять в своего президента». Через полтора часа я был уже здесь, а за полчаса до этого Горбачёв отвёл войска.

Sausio 13-osios įvykiai / LRT nuotraukas perdavė Antanas Ruginis

Не только политики и общественные деятели из России близко к сердцу восприняли литовскую драму. Несколько лет назад в программе «Русская улица» участвовала вдова академика Святослава Фёдорова – знаменитого офтальмолога, создателя научно-технического комплекса «Микрохирургия глаза». Ирэн Фёдорова напомнила, что в январе 1991 года её супруг направил в Вильнюс автобус с пожертвованными медикаментами и бригаду врачей для оказания помощи пострадавшим.

- Когда это всё случилось в 1991 году, он же сюда прислал автобус с ребятами. Приезжали, там и операционная была, и диагностическая. Такой большой автобус. Здесь замечательно принимали его. Ребята жили в гостинице, и они очень много осмотрели людей. И врачи приходили, и они смотрели на всю эту аппаратуру, потому что такого не было ещё здесь.

Sausio 13-osios įvykiai / LRT nuotraukas perdavė Antanas Ruginis

Не оставались в стороне и деятели культуры. Нобелевский лауреат по литературе Иосиф Бродский, живший тогда в эмиграции в Соединённых Штатах Америки, вместе со своими друзьями и коллегами Чеславом Милошем и Томасом Венцловой откликнулся на вильнюсские события в американской прессе:

«Мы – три поэта, друга, представляющих три языка – литовский, русский и польский. Мы призываем мировую общественность – всех наших коллег-писателей и всех честных людей – резко осудить бесчеловечный выпад Советов против людей Литвы. События последних дней можно сравнить с самыми отвратительными проявлениями советской системы».

Откликнулся и другой знаменитый русский эмигрант – Мстислав Ростропович, – о чём впоследствии сам рассказывал в интервью Литовскому телевидению:

- Думая о вас, думая об убитых людях, думая о трагедии вашей, я был полностью с вами. И вот здесь сидит министр культуры – мой большой друг, который присутствовал при том, как я памяти убитых посвятил «Сарабанду» на своём концерте в Испании. И все мы, включая меня, расплакались. И стоя испанцы слушали это.

Sausio 13-osios įvykiai / LRT nuotraukas perdavė Antanas Ruginis

Не остались равнодушными к литовской трагедии и российские музыканты, выступающие в других жанрах. Гуру русского рока Александр Градский по горячим следам событий сочинил песню «Баллада об уставшем карауле»:

И не стало отца у пацана,

Застыла в глазах слеза.

И я не забуду его глаза,

И ты не забудешь его глаза,

И он не забудет его глаза,

Иначе нам грош цена.

Иначе нам грош цена.

И на месте все,

И патрон в стволе,

Увеличена лжи обойма,

И не пойман за руку вор в Кремле,

Потому что не мог быть пойман!

Много лет спустя после январских событий в интервью программе «Русская улица» Александр Градский вспоминал:

- 13 января были события. 14-го я, по-моему, это придумал, а 15-го января у меня был концерт. Прямая трансляция – и я мог петь всё, что хочу. Ну, я её и спел. Я не знаю, какова была реакция в верхах (меня это мало интересует), но кто-то мне из моих друзей в Прибалтике сказал, что эта песня была хорошо понята и оценена.

Sausio 13-osios įvykiai / LRT nuotraukas perdavė Antanas Ruginis

В одном концерте с Градским выступила и группа «ДДТ». Её бессменный лидер Юрий Шевчук, который и ныне активно участвует в оппозиционном движении, тогда также не смог спокойно реагировать на январские события – и сочинил песню с двусмысленным названием «Горбатое зло».

Плечом к плечу, сердце в руке.

Юная кровь на чёрном снегу.

Руки по локоть в родной земле.

Капли любви ползут по штыку.

Горбатое зло ползёт по Литве!

Sausio 13-osios įvykiai / LRT nuotraukas perdavė Algirdas Šakinis

В январе 1991 года в вильнюсском еженедельнике «Согласие» на первой полосе было опубликовано стихотворение знаменитого российского культуролога, философа, литературоведа Сергея Аверинцева. В ответ на трагические события, он сочинил посвящение литовскому Витису:

Белый витязь на червлёном поле –

Белый вызов силе и неволе,

Зов и вызов рыцарского рога

И над зевом пропасти дорога...

Sausio 13-osios įvykiai / LRT nuotraukas perdavė Šarūnas Aukštinaitis

А главный редактор «Согласия» Любовь Чёрная как раз в разгар январских событий переквалифицировалась в радиожурналиста. Поскольку здание LRT было захвачено, её программы транслировались из здания Верховного Совета.

- Эта следующая ночь после 13 января была самая страшная – когда было совершенно темно, когда почти не было информации. Мы должны были сами искать эту информацию, ходить по тёмным коридорам. Но мы чувствовали, как люди слушают, как людям надо, чтобы радио не замолкало ни на минуту. Я помню, мы с коллегой Виргисом Мичюлисом дежурили – и в какой-то момент, когда было уже не у кого брать интервью, мы начали говорить друг с другом, брать интервью друг у друга на двух языках. Новый жанр появился. Информация шла, приходилось переводить её с листа (и запинаться, и всё), но диктором мне работать, конечно, было неинтересно, – поэтому постепенно родилась авторская передача «На ночь». Это как размышление, как разговор, как беседа со слушателями.

Вскоре после событий в литовской столице, 20 января, в Москве, на Манежной площади состоялся митинг, собравший беспрецедентное количество народа. По неофициальным данным, пришло 800 тысяч человек. Самые распространенные надписи на плакатах: «За Литву не отмоешься!», «Сегодня – Вильнюс, а когда Москва?».

Народный депутат Тельман Гдлян призвал возбудить уголовное дело против президента СССР Михаила Горбачёва. В виновности первого и единственного президента СССР уверен и бывший глава Верховного Совета Литвы Витаутас Ландсбергис:

- Всё это описано – как Язов, Крючков и Пуго ходили к Горбачёву за разрешением решить вопрос Литвы военной силой. А Горбачёв всё не соглашался. А потом согласился: «Ладно, попробуйте! Вы уверяете, что всё будет просто, легко. Там все разбегутся. Никто не хочет этой независимости. Все хотят Советского Союза. И Ландсбергис уже там не популярен. Только стукнуть надо – и всё будет в порядке». Ну, и Горбачёв разрешил. Сейчас он оправдывается: «Я не написал. Не было с моей стороны никакого указа». Но ты разрешил!

Sausio 13-osios įvykiai / LRT nuotraukas perdavė Algirdas Šakinis

У Михаила Горбачёва, разумеется, своя версия событий. Уже много лет спустя после своей отставки, в 2001 году, в интервью норвежскому журналисту он трактовал их следующим образом:

- То, что они произошли, я сожалею. Но ещё больше меня удручает то, что это всё делалось за моей спиной. И когда я утром спросил Язова и Крючкова… Ведь ехала туда наша делегация, чтобы там страсти утихомирить – делегация Федерального совета, и, пока они ночевали в Минске, этой ночью это всё было сделано. Когда я их спросил утром, они сказали: «Вы знаете, там нервы не выдержали у начальника гарнизона Вильнюса». А вот потом вышла книга, посвящённая юбилею создания «Альфы». Ребята мне подарили эту книжку, и в книжке написано, что директива поступила из этих центров, от руки написанная.

Известный литовский диссидент, профессор Йельского университета Томас Венцлова также считает, что вильнюсские события (как и рижские, и тбилисские, и так далее) компрометируют бывшего президента СССР. Но вместе с тем, оценивая историческую роль этого человека, он отдаёт ему должное:

- Вы знаете, это пятно на его биографии, конечно. Но в целом, я, в отличие от многих в Литве, к Горбачёву отношусь всё-таки позитивно. Думаю, что без него бы ничего не началось. Без него бы и свободной Литвы не было. Ну, свободной России нет, к сожалению. Свободная Россия пока не получилась, – но, несомненно, получится. Но уже стало получаться с Украиной, стало получаться с Белоруссией, а с Балтийскими государствами получилось просто отлично. И этого бы не было без Горбачёва. Не было бы без Сахарова, конечно. Не было бы без Сергея Ковалёва, без многих-многих… Без Людмилы Алексеевой. Но Горбачёв тут сыграл немалую и, в целом, позитивную роль, – невзирая на эти пятна на его репутации.

Конечно, я тут упомянул русских людей, которые положили начало процессу перемен. Но, конечно, если б мы, литовцы, вовремя не принялись за дело сами, – тоже бы ничего не было. Так что, что-то сделали и мы сами. Но опять же повторю: я считаю благом, что в этот момент во главе Советского Союза был Горбачёв. Если бы был какой-нибудь человек типа Громыко, было бы гораздо хуже, гораздо опаснее.

Sausio 13-osios įvykiai / LRT nuotraukas perdavė Algirdas Šakinis

По мнению профессора Ландсбергиса, и после январских событий у Горбачёва был шанс достойно выйти из ситуации, – но он им пренебрёг:

- Его даже уговорили после 13 января (об этом есть свидетельства и Черняева, и Яковлева, и, по-моему, ещё нескольких)... Они уговорили его, что это была страшная ошибка и поступок, которого нельзя оправдать, и сейчас весь нормальный мир осуждает Советский Союз, а «нам всё-таки надо как-то жить», – и что ему надо ехать в Литву. И что он должен появиться в Вильнюсе, в Верховном Совете, – и принести какое-то извинение, осудить тех, которые тут убивали людей в Вильнюсе, и сказать, что Литва имеет право на независимость. То есть он «отпускает» Литву: «Ну, иди, ладно… Ты не любишь нас, иди».

Так вот, и Горбачёв согласился. Но он сказал: «Вы напишите текст для меня, подготовьте мою поездку в Вильнюс». Такую примирительную – и с «отпущением крепостного». А за ночь его обломали. Неизвестно. Он не напишет, и никто не напишет, кто его обломал, – но утром, когда принесли его речь, он положил её в долгий ящик, и ему эта речь была уже не нужна. Уже не было мысли, что он может выступить так, и тем более в Вильнюсе.

Конечно, он бы большие преимущества получил от этого – что он перешагнул через советскую диктатуру, что он действительно не «их» представляет, а новую какую-то Россию или новый вариант Советского Союза, непринудительного. Но он или не имел силы духовной, или его просто приструнили: «Ты тут не брыкайся, а то мы завтра тебя скинем!»

Sausio 13-osios įvykiai / LRT nuotraukas perdavė Daiva Goldberg

Как известно, в августе 1991 года так и произошло: те же Язов, Крючков, Пуго и примкнувшими к ним другие ГКЧП-исты предприняли попытку переворота уже в Москве. Августовский путч, помимо всего прочего, обогатил русский язык двумя бессмертными мемами: «Забьём снаряд мы в тушку Пуго» и «Кошмар на улице Язов».

Кстати, по прошествии нескольких десятилетий бывшего советского министра обороны Дмитрия Язова будут чествовать на самом высоком уровне. А против литовских прокуроров и судей, осмелившихся преследовать российских военнослужащих – виновников событий 13 января, – в России возбудят уголовное дело.

Впрочем, это будет уже другая Россия.