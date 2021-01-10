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2021.01.10 12:48

Демократы предпримут новую попытку импичмента Дональда Трампа

DW2021.01.10 12:48
Donaldas Trumpas
Donaldas Trumpas / AP nuotr.

В истории США это первый случай, когда конгрессмены пытаются отстранить президента от власти вторично. Демократы обвиняют Трампа в подстрекательстве к бунту и создании угрозы для нацбезопасности и конституции.

После штурма Капитолия приверженцами президента США Дональда Трампа, конгрессмены-демократы намерены инициировать новую, вторую процедуру импичмента президента. Демократы внесут в Палате представителей Конгресса США соответствующую инициативу уже 11 января, сообщил конгрессмен-демократ Тед Лиё в интервью телекомпании CNN вечером в субботу, 9 января.

По словам Лиё, который является соавтором резолюции, голосование на пленарном заседании палаты ожидается на предстоящей неделе, однако он и его соратники предпочитают, чтобы Трамп добровольно ушел в отставку или чтобы шаги в данном направлении предпринял вице-президент США Майк Пенс. В проекте резолюции Трампа обвиняют в подстрекательстве к бунту и называют его угрозой для национальной безопасности, демократии и конституции.

"У нас есть видеозапись речи, в которой (Трамп) подстрекает толпу. У нас есть видеозаписи, где толпа, применяя насилие, штурмует Капитолий. Это отнюдь не спорное дело", - написал Лиё в своем микроблоге в Twitter 9 января.

Штурм Капитолия

В результате беспорядков при штурме Конгресса США погибли пять человек, в том числе полицейский. Трамп сначала похвалил погромщиков, но впоследствии опубликовал другую видеозапись, в которой осудил насилие. Агентство Reuters, ссылаясь на источники, сообщает, что Трамп решил призвать толпу к спокойствию по совету ближайших советников, которые предупредили его о юридических последствиях и даже о возможности отстранения от власти.

Дональд Трамп покидает президентский пост 20 января, уступая его новоизбранному президенту США Джо Байдену. Инициативу демократов об импичменте Трампа пока не поддержал никто из конгрессменов-республиканцев, и даже если Палата представителей на будущей неделе постановит начать процедуру импичмента Трампа, то у Сената фактически не останется времени для вынесения приговора.

В то же время демократы, выдвигая свою резолюцию, хотят в любом случае добиться для Трампа запрета занимать государственные должности. Это лишило бы Трампа возможности вновь баллотироваться на пост президента США в 2024 году.

DW

Donaldas Trumpas
Donaldas Trumpas
1 / 1AP nuotr.
Donaldas Trumpas
# В мире# США# Трамп

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