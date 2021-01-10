За прошедшие сутки зарегистрировано 1 490 новых случаев COVID-19, 24 человека скончались

По данным департамента статистики, за прошедшие сутки в Литве зарегистрировано 1 490 новых случаев COVID-19. Скончалось еще 24 человека.

Основные цифры:

Количество новых случаев заболевания, подтвержденных у конкретных лиц за последние сутки – 1 490

Общее количество подтвержденных случаев у конкретных лиц – 159 672

Число смертей от COVID-19, зарегистрированных в минувшие сутки – 24

Общее количество зарегистрированных смертей от COVID-19 – 2 197

Количество людей, выздоровевших в минувшие сутки – 226

Общее число выздоровевших – 92 453

Число больных коронавирусом в настоящее время – 64 078

Количество образцов, протестированных в минувшие сутки из-за подозрения на коронавирус – 8 162

Общее число образцов, протестированных с начала пандемии из-за подозрения на коронавирус – 1 738 399

Число людей, вакцинированных от SARS-CoV-2 в минувшие сутки – 295

Общее число лиц, вакцинированных от SARS-CoV-2 – 22 505



