Новости

2021.01.09 18:06

В Индонезии потерпел крушение пассажирский самолет

DW2021.01.09 18:06
Lėktuvas. Asociatyvi nuotr.
Lėktuvas. Asociatyvi nuotr. / D. Umbraso/LRT nuotr.

Самолет Boeing 737-500 индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air упал в море вскоре после вылета из аэропорта Джакарты. На борту были 62 человека.

Пассажирский самолет Boeing 737-500 индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air в субботу, 9 января, потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Джакарты. По словам министра транспорта Индонезии, на борту находились 12 членов экипажа и 50 пассажиров, в том числе 10 детей.

Диспетчеры потеряли связь с самолетом через четыре минуты после его вылета из аэропорта Джакарты. Лайнер выполнял рейс SJY 182 и направлялся в индонезийский город Понтианак на острове Борнео.

По данным службы Flightradar24, занимающейся отслеживанием движения самолетов, авиалайнер всего за минуту потерял в высоте более 3000 метров.

Как сообщает американский телеканал CNN, спасательная служба Индонезии Basarnas направила спасательный корабль к округу "Тысяча островов", расположенном в Янванском море. В этом регионе должен был находиться самолет в тот момент, когда с ним была потеряна связь.

Службы спасения сообщают о том, что вероятные обломки самолета были найдены в море к северу от столицы страны. По словам главы компании Sriwijaya Air, лайнер был в хорошем состоянии.

DW

Lėktuvas. Asociatyvi nuotr.
Lėktuvas. Asociatyvi nuotr.
1 / 1D. Umbraso/LRT nuotr.
Lėktuvas. Asociatyvi nuotr.
# В мире# авиация# авария# Индонезия

Популярно

Viniuje atidarytas pirmas mobilusis punktas koronaviruso ėminiams rinkti

Новости

2021.01.09 10:55

В минувшие сутки в Литве выявлен 1 641 случай заболевания COVID-19, скончалось 38 человек

Klaipėdoje skiepijami greitosios medicininės pagalbos medikai

Новости

2021.01.09 10:25

Минздрав меняет правила вакцинации: лечебные учреждения смогут использовать шестую дозу вакцины BioNTech и Pfizer

Žiema Vilniuje

Новости

2021.01.09 08:00

Из-за обильного снега увеличилось число ДТП – в Вильнюсе на автомобиль упало дерево

Stirna

Новости

2021.01.09 09:17

Экологи предупреждают о повышении риска столкновений – животных манит соль на дорогах

D. Trumpas atvyksta sakyti kalbą savo rėmėjams Vašingtone.

Новости

2021.01.09 13:55

Последние дни Трампа у власти: перспектива второго импичмента и ядерная кнопка

Angela Merkel susitinka su Vladimiru Putinu

Новости

2021.01.09 11:28

The Spectator: Почему Меркель и Путин сотрудничают по вакцине "Спутник V"

Gyvūnų globos namai

Новости

2021.01.09 15:20

В Вильнюсе будет обновлен приют для животных

Koronavirusas Izraelyje

Новости

2021.01.09 11:07

Израиль надеется привить взрослое население от COVID-19 к концу марта

Kassymas-Jomartas Tokajevas

Новости

2021.01.09 15:10

Аркадий Дубнов. В Казахстане становится интересно…

Пикет во Владивостоке

Новости

2021.01.09 16:15

В Сибири и на Дальнем Востоке жители вышли на акции протеста