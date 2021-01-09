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2021.01.09 15:20

В Вильнюсе будет обновлен приют для животных

Эрика Алондярите, Изабела Кузмицка, BNS2021.01.09 15:20
Gyvūnų globos namai
Gyvūnų globos namai / R. Rumšienė/LRT nuotr.

Вильнюсское самоуправление намерено провести реконструкцию принадлежащего ему дома по уходу за животными «Grinda». Планируется улучшить условия содержания животных и расширить территорию приюта с тем, чтобы там могло разместиться большее количество кошек и собак.

По словам начальника отдела маркетинга и коммуникаций «Grinda» Эгидиюса Степонавичюса, нынешние помещения уже не соответствуют требованиям, зимой в них слишком холодно. Последний раз здание ремонтировалось 20 лет назад.

«Для обогрева помещений необходимо использовать электрические обогреватели, что значительно увеличивает расходы на содержание здания», - сказал Э. Степонавичюс агенству BNS.

Gyvūnų globos namai
Gyvūnų globos namai / R. Rumšienė/LRT nuotr.

По его словам, в данный момент в приюте для животных существует 40 мест для кошек и 38 – для собак, но потребности еще выше. После ремонта количество мест увеличится соответственно до 60-ти и 67-ми, а маленьким котятам и щенкам, чья иммунная система еще не сформировалась, будет отведено отдельное помещение.

Также планируется расширить лечебные помещения, оборудовать процедурный кабинет и отремонтировать операционную. Планируется также обновить помещения для персонала и санитарных работников, работающих круглосуточно, оборудовать современный учебный класс.

Gyvūnų globos namai
Gyvūnų globos namai / R. Rumšienė/LRT nuotr.

Ожидается, что работы будут завершены до конца этого года. Ранее реконструкцию планировали начать осенью 2020 года, а завершить в третьем квартале этого года.

Сообщается, что стоимость работ составит 700 тысяч евро, однако, по утверждению «Grinda», стоимость еще может меняться.

Gyvūnų globos namai
Gyvūnų globos namai
Gyvūnų globos namai
Gyvūnų globos namai
Gyvūnų globos namai
1 / 3R. Rumšienė/LRT nuotr.
Gyvūnų globos namai
Gyvūnų globos namai
2 / 3R. Rumšienė/LRT nuotr.
Gyvūnų globos namai
Gyvūnų globos namai
3 / 3R. Rumšienė/LRT nuotr.
Gyvūnų globos namai
Gyvūnų globos namai
Gyvūnų globos namai
# Литва

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