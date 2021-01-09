В Вильнюсе будет обновлен приют для животных

Вильнюсское самоуправление намерено провести реконструкцию принадлежащего ему дома по уходу за животными «Grinda». Планируется улучшить условия содержания животных и расширить территорию приюта с тем, чтобы там могло разместиться большее количество кошек и собак.

По словам начальника отдела маркетинга и коммуникаций «Grinda» Эгидиюса Степонавичюса, нынешние помещения уже не соответствуют требованиям, зимой в них слишком холодно. Последний раз здание ремонтировалось 20 лет назад.

«Для обогрева помещений необходимо использовать электрические обогреватели, что значительно увеличивает расходы на содержание здания», - сказал Э. Степонавичюс агенству BNS.

Gyvūnų globos namai / R. Rumšienė/LRT nuotr.

По его словам, в данный момент в приюте для животных существует 40 мест для кошек и 38 – для собак, но потребности еще выше. После ремонта количество мест увеличится соответственно до 60-ти и 67-ми, а маленьким котятам и щенкам, чья иммунная система еще не сформировалась, будет отведено отдельное помещение.

Также планируется расширить лечебные помещения, оборудовать процедурный кабинет и отремонтировать операционную. Планируется также обновить помещения для персонала и санитарных работников, работающих круглосуточно, оборудовать современный учебный класс.

Gyvūnų globos namai / R. Rumšienė/LRT nuotr.

Ожидается, что работы будут завершены до конца этого года. Ранее реконструкцию планировали начать осенью 2020 года, а завершить в третьем квартале этого года.

Сообщается, что стоимость работ составит 700 тысяч евро, однако, по утверждению «Grinda», стоимость еще может меняться.