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2021.01.08 18:31

Европейский союз достиг соглашения об удвоении поставок вакцины от COVID-19

Радио LRT2021.01.08 18:31
„BioNTech-Pfizer“ vakcina
„BioNTech-Pfizer“ vakcina / AP nuotr.

Европейский союз достиг соглашения об удвоении поставок вакцины от COVID-19 производства компании BioNTech / Pfizer до 600 миллионов доз.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен говорит, что компании позволили дополнительно приобрести триста миллионов доз.

Moderna Европейскому Союзу также предоставит 160 миллионов доз. Таким образом, в общей сложности Сообщество получит 760 миллионов доз.

Глава представительства Европейской комиссии в Литве Арнольдас Пранцкявичюс говорит, что такое количество вакцин не только удовлетворит потребности не только жителей Европейского Союза, но и позволит поставлять вакцины в соседние страны.

Сегодня также стало известно, что Европейское агентство лекарственных средств разрешило вакцинировать шесть человек дозой из одного флакона вакцины от коронавируса. Pfizer и BioNtech, чьими препаратами уже вакцинируются граждане ЕС, советовало прививать из одного флакона пятерых пациентов, однако эксперты ранее говорили, что доз может быть и больше.

„BioNTech-Pfizer“ vakcina
„BioNTech-Pfizer“ vakcina
1 / 1AP nuotr.
„BioNTech-Pfizer“ vakcina
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