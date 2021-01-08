Европейский союз достиг соглашения об удвоении поставок вакцины от COVID-19 производства компании BioNTech / Pfizer до 600 миллионов доз.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен говорит, что компании позволили дополнительно приобрести триста миллионов доз.



Moderna Европейскому Союзу также предоставит 160 миллионов доз. Таким образом, в общей сложности Сообщество получит 760 миллионов доз.



Глава представительства Европейской комиссии в Литве Арнольдас Пранцкявичюс говорит, что такое количество вакцин не только удовлетворит потребности не только жителей Европейского Союза, но и позволит поставлять вакцины в соседние страны.



Сегодня также стало известно, что Европейское агентство лекарственных средств разрешило вакцинировать шесть человек дозой из одного флакона вакцины от коронавируса. Pfizer и BioNtech, чьими препаратами уже вакцинируются граждане ЕС, советовало прививать из одного флакона пятерых пациентов, однако эксперты ранее говорили, что доз может быть и больше.