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2021.01.08 16:41

С 9 августа в Беларуси задержали около 27 тысяч человек – "Весна"

"Настоящее время"2021.01.08 16:41
"Протестующий" снеговик в Беларуси
"Протестующий" снеговик в Беларуси / „Radio Free Europe/Radio Liberty“ stop kadras

С 9 августа по 31 декабря 2020 года во время акций протестов в Беларуси силовики задержали 26 577 человек. Правозащитники центра "Весна" подсчитали их количество, используя данные из всех открытых источников информации.

Как сообщает БелаПАН, задержано не менее 170 несовершеннолетних и не менее 295 человек старше 60 лет.

Наибольшее количество задержанных были в возрасте 19-40 лет – более 10 500. Правозащитники подчеркивают, что данные о возрасте были доступны только у половины задержанных на всех митингах.

Суды арестовывали протестующих 6886 раз, штрафовали – 3889 раз. Большинство задержанных привлекли по статьям 23.34 и 23.4 Кодекса об административных правонарушениях – "Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий​" и "Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий​". Судьи выносили предупреждения по 87 делам, к настоящему моменту закрыто не более 20 дел.

Общее количество суток административного ареста –​ 83 006. Большинство протестующих были задержаны на 15 суток (вынесено 2230 постановлений). За этот период за участие в митингах наложены штрафы –​ в общей сумме 1 799 901 белорусский рубль (около $700 тысяч).

Правозащитники также подготовили статистику жертв задержаний и разгона мирных акций протеста. Известно, что силовики избили как минимум 381 человека. Кроме того, госпитализированы 482 человека. По данным правозащитников, десять человек были получили огнестрельные ранения, пятеро убиты.

"Настоящее время"

"Протестующий" снеговик в Беларуси
"Протестующий" снеговик в Беларуси
1 / 1„Radio Free Europe/Radio Liberty“ stop kadras
"Протестующий" снеговик в Беларуси
# Беларусь

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