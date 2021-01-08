С 9 августа в Беларуси задержали около 27 тысяч человек – "Весна"

С 9 августа по 31 декабря 2020 года во время акций протестов в Беларуси силовики задержали 26 577 человек. Правозащитники центра "Весна" подсчитали их количество, используя данные из всех открытых источников информации.

Как сообщает БелаПАН, задержано не менее 170 несовершеннолетних и не менее 295 человек старше 60 лет.

Наибольшее количество задержанных были в возрасте 19-40 лет – более 10 500. Правозащитники подчеркивают, что данные о возрасте были доступны только у половины задержанных на всех митингах.

Суды арестовывали протестующих 6886 раз, штрафовали – 3889 раз. Большинство задержанных привлекли по статьям 23.34 и 23.4 Кодекса об административных правонарушениях – "Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий​" и "Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий​". Судьи выносили предупреждения по 87 делам, к настоящему моменту закрыто не более 20 дел.

Общее количество суток административного ареста –​ 83 006. Большинство протестующих были задержаны на 15 суток (вынесено 2230 постановлений). За этот период за участие в митингах наложены штрафы –​ в общей сумме 1 799 901 белорусский рубль (около $700 тысяч).

Правозащитники также подготовили статистику жертв задержаний и разгона мирных акций протеста. Известно, что силовики избили как минимум 381 человека. Кроме того, госпитализированы 482 человека. По данным правозащитников, десять человек были получили огнестрельные ранения, пятеро убиты.



"Настоящее время"