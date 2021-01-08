Россия на первом месте из европейских стран по числу инфицированных COVID-19

Число выявленных заражений коронавирусом в мире с начала пандемии к полудню пятницы, 8 января, достигло 88 млн 76 тыс. 175 случаев, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 1 млн 898 тыс. 983, выздоровели более 62 млн человек.

В число стран с 5 млн и более заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 21 млн 579 тыс. 581 инфицированный COVID-19, зафиксировано 365 317 летальных исходов, излечились более 13 млн человек.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев за истекшие сутки выросло до 10 млн 413 тыс. 417, число скончавшихся - до 150 тыс. 570, поправились более 10 млн человек.

На третьем месте по числу инфицированных - Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 7 млн 961 тыс. 673 заболевших, из них умерли 200 тыс. 498 человек, вылечились более 7 млн.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро пятницы 244,6. В США на 1 млн жителей скончались 1 тыс. 127 человек, в Индии - 109, в Бразилии - 940.

Число зарегистрированных случаев инфицирования коронавирусом нового типа в Европе (включая Россию) - спустя почти год после того, как на континенте был выявлен первый случай инфекции - достигло 25 миллионов, сообщает Reuters.

Россия на первом месте из европейских стран по числу инфицированных - вирус был выявлен у 3 355 794 жителей страны.

Более миллиона случаев COVID-19 было выявлено в 8 европейских странах, среди которых Украина.

Более 550 тысяч жителей Европы, по официальным данным, умерли от коронавирусной инфекции и ее последствий. В Европе живет лишь десятая часть населения Земли, однако на нее приходится около 30% всех случаев инфицирования коронавирусом и лишь ненамного меньше смертей.

Ряд европейских стран в последние дни продлили действующие карантинные меры или ужесточило их. В Германии, где за последние сутки от COVID-19 умерли больше 1000 человек, национальный локдаун продлен до конца января. Во Франции рестораны и кафе, а также горнолыжные спуски будут закрыты как минимум до 20 января. Ограничено также перемещение через французско-британскую границу. В Британии общенациональный локдаун был введен несколькими днями ранее.

В Британии и странах ЕС в декабре началась вакцинация от коронавирусной инфекции, напоминает "Радио Свобода". Пока прививают людей из группы риска. В странах ЕС, в том числе Франции и Германии звучит критика в адрес властей, которые обвиняют в медленном развертывании массовой вакцинации. Пока привито менее 1 процента населения ЕС и около 2-х процентов британцев.

Подробнее: https://www.newsru.com/russia/08Jan2021/rus_covid.html