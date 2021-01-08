Федор Крашенинников. Штурм Капитолия - атака на демократию во всем мире

Произошедшее 6 января в Вашингтоне еще много лет будут использовать в авторитарных режимах для оправдания репрессий против оппозиции и атак на демократию как таковую, считает Федор Крашенинников.

Попытка сторонников Дональда Трампа помешать утверждению итогов президентских выборов, окончившаяся разгромом нескольких офисов в здании Капитолия и человеческими жертвами, безусловно не украшает Соединенные Штаты Америки и их политическую систему. К сожалению, все случившееся 6 января в Вашингтоне будет иметь гораздо больше последствий, чем многим бы хотелось. Безобразные сцены, которые увидел весь мир, неизбежно станут козырями в любой не только антиамериканской, но и антизападной и антидемократической пропаганде.

Праздник на улице противников демократии



"Праздник демократии закончился…Америка более не прокладывает курс, а следовательно, утратила все права его задавать. И тем более навязывать другим", - заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачев. "Бумеранг "цветных революций" возвращается в США", - возвестил глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий. И таких цитат с каждым часом все больше и больше, что совсем не удивительно: в кои веки у российских борцов с Западом в руках оказался такой козырь!

Не секрет, что США в Кремле воспринимают как символ и лидера всего западного демократического мира, а потому штурм Капитолия протестующими неизбежно получает более широкое толкование - как признак кризиса западной демократии вообще и новый повод отрицать ее как таковую, ставить под сомнения все ее базовые ценности.

Не стоит сомневаться, что буйство толпы в Вашингтоне будет активно использоваться в РФ для обоснования и уже принятых, и новых репрессивных законов, фактически криминализующих любой уличный протест в России, да и не только в ней. Популярный в Кремле тезис, что любые политические протесты крайне опасны, получил еще одно доказательство, а уж кто против чего и почему протестовал - не так и важно.

Мнимые противоречия пропаганды



Тем, кто пытается найти в путинской пропаганде какую-то логику, события в Вашингтоне могут показаться разрушительными для многих ее базовых тезисов. Казалось бы, столько было рассказов про "цветные революции", организуемые руководством США, а тут что-то похожее на пресловутый "майдан" происходит прямо в Вашингтоне! Столько было рассуждений о том, что действия российской полиции во время мирных политических протестов якобы не идет ни в какое сравнение с жестокими нравами Запада - и вот оказалось, что в США протестующие могут не только беспрепятственно собраться в центре столицы, но даже и ворваться в парламент, да еще и в столь важный день. Несмотря на то, что и в США не обошлось без жертв, трудно себе даже представить, чем бы кончилась в России 2021-го года попытка недовольных итогами выборов граждан мирно собраться в центре Москвы, а тем более - штурмовать парламент.

Но российская пропаганда иррациональна, и противоречия с реальностью давно уже никого не смущают. Нынешний российский режим позиционирует себя как едва ли не единственную в мире подлинную демократию, в которой всевластие Путина обусловлено не жестоким подавлением всякой оппозиции и манипуляциями в ходе подготовки и проведения выборов, а только лишь искренней поддержкой его политики абсолютным большинством россиян.

Удивительно ли, что при таком подходе Путин считает себя вправе презирать своих разоблачителей и оппонентов, преследовать их, сажать в тюрьмы и даже пытаться избавиться от особо надоедливых критиков? При этом он еще и убежден, что упрекать его никто не имеет права - ведь это же не в России, а на Западе честность выборов настолько сомнительна, что то голоса пересчитывают, то Капитолий штурмуют!

Правда о "цветных революциях"



Главный виновник всего случившегося 6 января в Вашингтоне известен - это действующий президент США Дональд Трамп, который не просто отказывается признавать результаты выборов, но и откровенно провоцировал своих избирателей. Понимание этого факта позволяет увидеть всю лживость кремлевской теории "цветных революций".

Вопреки фантазиям российских следователей и пропагандистов, массовые протесты и насилие на улицах чаще всего провоцируют не мифические "иностранные агенты", а сама действующая власть, отказывающая признать свое поражение на выборах. У вашингтонского Капитолия, на майдане в Киеве, на улицах Минска и Москвы - везде первыми применяли силу именно сторонники действующей власти, пытаясь запугать оппонентов агрессией и навязать обществу результаты выборов, выгодные ей. Разница лишь в том, что в США проигравший выборы президент не рассчитывает на спецслужбы, армию или административный аппарат и может лишь провоцировать своих сторонников на штурм парламента. И это как раз внушает оптимизм по поводу американской политической системы.

События в Вашингтоне и вся политическая карьера Дональда Трампа безусловно обнажили проблемы и противоречия американской демократии, несовершенство многих ее процедур, а также опасность популизма в современном мире. Тем не менее, чрезмерно драматизировать случившееся и прислушиваться к проповедникам краха западной демократии точно не стоит – с ней все совсем не так плохо, как некоторым хотелось бы думать.

Автор: Федор Крашенинников - российский политолог и публицист, автор книг "После России" и "Облачная демократия", которую он написал вместе с Леонидом Волковым.



Deutsche Welle