Сейм Литвы переходит к удаленной работе

В следующий вторник состоится первое удаленное заседание сейма Литвы, постановило в среду общим решением правление парламента.

В четверг Сейм собрался на обычное утреннее заседание, а после обеда было проведено симулятивное заседание. В. Чмилите-Нильсен отметила, что симулятивное заседание – лишь репетиция, в ходе нее не будут приниматься действующие решения.

"Сегодняшняя репетиция - это еще одна возможность протестировать систему, а для депутатов развеять страхи и сомнения по поводу дистанционных заседаний. На следующей неделе, во вторник планируются два таких заседания Сейма, благодаря сегодняшнему тесту мы будем лучше подготовлены", - сказала

спикер Сейма Виктория Чмилите- Нильсен в интервью русской службе Радио LRT.



По ее словам, система достаточно новая, такая же используется и в других парламентах.



"Надеюсь она станет надежной альтернативой. На мой взгляд, карантин - это исключительный случай, который предполагает удаленные заседания, а дальше все будет зависеть от развития пандемии. Если ситуация будет улучшаться, то Сейм сможет работать в обычном режиме, но мы должны быть готовы перейти и к этой альтернативе, в любом случае, все обстоятельства будут учтены.



Идея состоит в том, чтобы все могли подключиться к заседанию из своих кабинетов, а дополнительный плюс в том, что если возникнут какие-то технические неполадки, можно будет обратиться к нашим специалистам. Этот тест нужен для того, чтобы мы могли уже перейти к решению важных вопросов, которые приносят министры. Сейчас у нас немало вопросов связанных с "Брекзитом", здравоохранением, также мы меняем закон о дипломатии, все это нужно решить как можно быстрее", - сказала спикер Сейма.



В то же время представитель оппозиционных крестьян и «зеленых» Агне Ширинскене подчеркнула, что некоторая неопределенность в дистанционном голосовании остается. По ее словам, до сих пор должным образом не решен вопрос об идентификации членов Сейма.



Парламент переходит к удаленной работе по причине эпидемиологической ситуации в стране и все еще встречающихся случаев COVID-19 в Сейме.