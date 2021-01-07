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2021.01.07 14:14

Шесть украинцев будут судить за кражи в различных регионах Литвы

BNS, LRT.lt2021.01.07 14:14

 В Литве будут судить шесть граждан Украины за кражи в различных регионах страны. 

Как сообщила в четверг прокуратура, пять женщин и один мужчина в октябре прошлого года в разных районах Литвы совершили пять краж из жилых помещений.

Есть подозрения в том, от этой группировки пострадали жители Аникшчяйского района, Утены, Казлу-Руды, Укмерге и Пренского района.

Суммы, украденные подельниками, колебались от 180 до 10 000 евро, в целом они украли чужого имущества на более чем 28 000 евро.

Есть подозрения в том, что члены группы следовали по Литве в автомобиле. Под прикрытием просьбы выпить воды или продажи они проникали в дома жителей. Пока одни из женщин общались с хозяевами и отвлекали их внимание, другие в это время искали деньги и другие ценные вещи.

Полиция задержала членов группы 28 октября прошлого года в Вильнюсе, в квартире, которую они снимали.

1 / 1E. Blaževič/LRT nuotr.
# Литва

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