Шесть украинцев будут судить за кражи в различных регионах Литвы

В Литве будут судить шесть граждан Украины за кражи в различных регионах страны.

Как сообщила в четверг прокуратура, пять женщин и один мужчина в октябре прошлого года в разных районах Литвы совершили пять краж из жилых помещений.



Есть подозрения в том, от этой группировки пострадали жители Аникшчяйского района, Утены, Казлу-Руды, Укмерге и Пренского района.

Суммы, украденные подельниками, колебались от 180 до 10 000 евро, в целом они украли чужого имущества на более чем 28 000 евро.

Есть подозрения в том, что члены группы следовали по Литве в автомобиле. Под прикрытием просьбы выпить воды или продажи они проникали в дома жителей. Пока одни из женщин общались с хозяевами и отвлекали их внимание, другие в это время искали деньги и другие ценные вещи.

Полиция задержала членов группы 28 октября прошлого года в Вильнюсе, в квартире, которую они снимали.