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2021.01.06 20:42

Премьер Литвы поздравляет православных с приближающимся Рождеством: тепла сердец и близости духа

Радио LRT2021.01.06 20:42
Ингрида Шимоните
Ингрида Шимоните / LRV nuotr.

Премьер Литвы Ингрида Шимоните поздравляет литовские православную, старообрядческую, греко-католическую общины с наступающим Рождеством с приближающимся Рождеством. "Рождество - это время сосредоточения, внимания к фундаментальным ценностям". - сказала она в интервью русской службе Радио ЛРТ.

"Я хотела бы поздравить литовские православную, старообрядческую, греко-католическую общины с наступающим Рождеством. Рождество - это время сосредоточения, внимания к фундаментальным ценностям.

В этом году, в это время мы это очень хорошо чувствуем, что вокруг много тревожного. Но сейчас можем сказать, что много и надежд, потому что мы уже знаем, что наука помогает нам бороться с этими тревогами, и есть надежда на то, что будет решение, которое позволит нам вернуться к какой-то более или менее обычной жизни. И я хотела бы пожелать, чтобы во время празднования и общения в семьях тепло сердец и близость духа сопутствовали всем людям, которые празднуют наступающее Рождество.

А в этом году я хочу пожелать, чтобы все были здоровы, потому что это, наверное, самое главное в нынешней ситуации. Это важно, конечно, не только в этой ситуации, но и всегда, однако в этом году особенно важно, чтобы мы все были здоровы и вместе, сообща преодолели это сложное время", - сказала в своем поздравлении И.Шимоните.

Ингрида Шимоните
Ингрида Шимоните
1 / 1LRV nuotr.
Ингрида Шимоните
# Литва

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