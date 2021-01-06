Священник Петропавловского храма в Вильнюсе: это время дано на общение с Богом

Рождественский сочельник, или навечерие Рождества Христова, встречают в среду православные верующие Литвы.

"Если человек встречает праздники в одиночестве, важно чтобы он подумал о том, что он не один, Бог его не забыл, это время дано как раз на общение с Богом. Может быть кого-то это приведет к тому, чтобы он задумался об этом и искал связь с Творцом. А неверующему человеку это время дано, чтобы он задумался, как он себя ведет, что он делает, что делал, это очень хорошее время для личных размышлений", - сказал в интервью русской службе Радио ЛРТ протоиерей, священник Петропавловского храма в Вильнюсе Евгений Руденко.

По его словам, церковь очень ответственно подходит к соблюдению карантинных норм, которые сейчас введены. "Христиане ответственные граждане, я вижу, что все достаточно четко исполняют те предписания, которые есть в нашей жизни. Службы у нас сейчас совершаются без прихожан, за закрытыми дверями, а Храм открывается уже после того, как заканчивается богослужение", - говорит Евгений Руденко..



Поего словам, можно прийти в храм для частной молитвы, для того чтобы поставить свечи, написать записки о здравии или упокоении.



"Я вижу, что люди сохраняют живую связь со своими приходами. Отрадно, что люди правильно понимают текущую ситуацию, нет недовольства тем, что храмы во время богослужения закрыты. Пока такая ситуация, мы ждем, что она поправиться, поэтому каждую литургию мы молимся о том, чтобы Господь помог нам пройти это испытание.



Это очень хорошее время для того, чтобы задуматься, что для нас Церковь, насколько она нам важна, насколько мы как верующие люди должны углубляться в нашу веру, чтение Священного Писания, дела милосердия и дела любви. Так что и из этого периода можно извлечь пользу", - уверен священник.



"Что касается социальной службы, у нас есть Сестричество во имя преподобной Харитины Литовской, оно достаточно активно действует. Сейчас в виду того, что введен карантин, посещение различных центров невозможно. Но в обычное время сестры вместе со священниками посещают дома престарелых, дома опеки, тюрьмы. Я как один из священников, который закреплен за домом престарелых „Senevita“ , одновременно курирую тюремную комиссию, взаимодействуем с местами лишения свободы.



По возможности стараемся помогать, укреплять людей и собирать помощь для них, чтобы им было полегче проходить этот этап своей жизни, где они сейчас находятся. Мы знаем своих прихожан, кому бывает нужна помощь, у нас всегда есть связь с пожилыми людьми, доставляем им продукты. Церковь максимально старается выполнять свою миссию даже в таких условиях", - заключил священник Петропавловского храма в Вильнюсе Евгений Руденко.