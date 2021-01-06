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2021.01.06 17:48

Патриарх Кирилл сравнил неверие в коронавирус с неверием в Бога

Радио «Cвобода»2021.01.06 17:48
Предстоятель Русской православной церкви патриарх Кирилл
Предстоятель Русской православной церкви патриарх Кирилл / AP nuotr.

Предстоятель Русской православной церкви патриарх Кирилл (Гундяев) в проповеди в среду сравнил неверие в коронавирус нового типа с неверием в Бога. Цитату приводит государственное агентство ТАСС.

"Очень опасно, когда люди не верят в Бога, смертельно опасно. Так же, как сегодня опасно, если люди не верят в распространение инфекции и не предохраняют себя от этой инфекции", – сказал Кирилл. По его словам, люди, не верящие в болезнь и пренебрегающие медицинскими предписаниями, глупы. "Но мы, верующие люди, знаем, что не только эти люди глупые в мире существуют, но ведь существует множество людей, которые в Бога не верят", – заявил предстоятель церкви.

Кирилл призвал верующих во время пандемии не забывать о соблюдении мер предосторожности при посещении храмов и не пренебрегать требованиями властей, связанными с пандемией. В ходе первой волны пандемии весной 2020 года многие ультраконсервативные священники и епископы в России отказывались признавать опасность проблемы и вводить ограничения в своих приходах.

В ночь с 6 на 7 января Русская православная церковь отмечает Рождество Иисуса Христа – один из двух главных христианских праздников. Сайт патриархии сообщил, что на рождественскую службу, которую будет проводить Кирилл в храме Христа Спасителя в Москве, попасть можно будет только по приглашениям.

"Неблагополучная эпидемическая ситуация требует тщательного соблюдения мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции", – объясняется в сообщении РПЦ. Ранее анонимный телеграм-канал "Церквач" сообщал, что участники патриаршего богослужения проходят карантин в гостинице в Москве.

Издание "Ахилла" утверждает, что во время пандемии патриарх большую часть своего времени проводит в своей резиденции в подмосковном Переделкине, практически не появляясь на общественных богослужениях.

Радио "Свобода"

Предстоятель Русской православной церкви патриарх Кирилл
Предстоятель Русской православной церкви патриарх Кирилл
1 / 1AP nuotr.
Предстоятель Русской православной церкви патриарх Кирилл
# Россия

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