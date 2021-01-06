Зарплаты работникам санатория "Беларусь" будут выплачены

Зарплаты работникам белорусского санатория "Беларусь" в Друскининкай, чьи счета заморожены по причине применения санкций Евросоюза, будут выплачены во вторник.

"Банк начал делать переводы. Средства работникам санатория поступят сегодня", – сказала во вторник директор Службы надзора за финансовыми рынками Центробанка Литвы Екатерина Говина.

Руководитель санатория Илья Епифанов ранее сообщал, что вместе с налогами государству и зарплатами работников переводимая сумма превышает 300 тыс. евро.

Банк Swedbank заморозил счета санатория 18 декабря из-за введенных ЕС санкций в отношении Главного хозяйственного управления Президентской администрации Беларуси. Санаторий является госпредприятием, а Главное хозяйственное управление - его пайщиком.

По этой причины декабрьские зарплаты до сих пор не могли получить более 400 работников санатория, большинство из которых - граждане Литвы.

В случае с санаторием "Беларусь" правительство Литвы применило исключение, чтобы работники получили зарплаты.