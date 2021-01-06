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2021.01.06 08:54

Самолёт жены Медведева летал в Лондон при закрытом авиасообщении

Радио «Cвобода»2021.01.06 08:54
Rusijos ministras pirmininkas Dmitrijus Medvedevas
Rusijos ministras pirmininkas Dmitrijus Medvedevas / AP nuotr.

Самолёт, на котором путешествует жена зампреда Совета Безопасности РФ и бывшего главы правительства Дмитрия Медведева, летал из России в Великобританию и обратно несмотря на закрытое между странами авиасообщение, следует из данных сервиса ADS-B Exchange, отслеживающего авиаперелёты.

Бизнес-джет Bombardier Global 5000 с бортовым номером M-SKSM вылетел из московского аэропорта Внуково вечером 4 января и приземлился в аэропорту Фарнборо под Лондоном. Всего через 26 минут после посадки он вылетел обратно.

О том, что именно этим самолётом, стоимость которого оценивается в 50 миллионов долларов, пользуется Светлана Медведева в декабре сообщал Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального. Как выяснил ФБК, бизнес-джет, ранее принадлежавший дочерней структуре ВТБ, затем был продан офшору из Белиза. На этот же офшор записан также самолёт Bombardier Global 6000, которым пользуется ведущая телеканала "Россия 1" Наиля Аскер-заде.

22 декабря 2019 года Россия приостановила авиасообщение с Великобританией из-за распространения британского штамма коронавируса, который, по данным ряда учёных, передаётся от человека к человеку на семьдесят процентов быстрее РНК-вируса SARS-CoV-2, вызывающего инфекционное заболевание COVID-19. Позже Россия продлила приостановку перелётов до 12 января 2021 года включительно.

Радио "Свобода"

Rusijos ministras pirmininkas Dmitrijus Medvedevas
Rusijos ministras pirmininkas Dmitrijus Medvedevas
1 / 1AP nuotr.
Rusijos ministras pirmininkas Dmitrijus Medvedevas
# Россия

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