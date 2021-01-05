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2021.01.05 16:18

Нийоле Ожелите: 13 января мы обрели родину

LRT.lt2021.01.05 16:18
Nijolė Oželytė
Nijolė Oželytė / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

«13 января мы обрели родину, осознание того, что она есть, потому что это восприятие было смыто. Те, кто ко всему этому привык, не могут почувствовать эту любовь, потому что они родились в этой любви, в свободной Литве. А на нас снизошла любовь. Фантастика», - заявила в интервью порталу LRT.lt депутат Верховного Совета Нийоле Ожелите.

По ее словам, литовцы - зрелый народ, показавший высший уровень - 13 января не было ни одного антироссийского или антисоветского лозунга, проявления литовской агрессии: «Не надо большого ума, чтобы рвать и метать, драться, бить. А здесь мы творили, глядя друг другу в глаза и видя такую ​​решимость, что «я уже мертв, не о чем беспокоиться, я мертв, все, по крайней мере, я буду достойным».

Сигнатар также утверждает, что сейчас аналогичная ситуация в Беларуси, а тогда в Литве пробудились самые отвратительные инстинкты оккупационной агрессии.

«Я не знаю, какие мантры, какие заклинания - может быть, такие, какими сейчас Лукашенко заставляет самих белорусов ужасно издеваться над своими белорусскими братьями и сестрами», - говорит Н. Ожелите.

Nijolė Oželytė
Nijolė Oželytė / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

В 1991 г. в интервью, данном 12 января, накануне событий у телебашни, Н. Ожелите говорила, что политики обычно говорят, что то, что полезно, разумно. Но сама депутат тогда утверждала, что, хотя мы постоянно обращаемся к разуму, на этот раз мы должны говорить о духовных вопросах.

«Выгодно ли человеку жить в ситуации, когда еды действительно мало, когда надо бояться? Было ли полезно Литве, маленькой Литве, оторваться от такого огромного лежащего медведя? В конце концов, это совершенно неразумно. Мы все время обращаемся к уму. А это вопрос души», - сказала Н. Ожелите в интервью накануне событий 13 января.

При попытке захвата советскими военными частями и спецподразделениями вильнюсской телебашни и здания Литовского радио и ТВ в ночь на 13 января 1991 года погибло 14 человек, более тысячи безоружных людей пострадало. Советский Союз попытался военной силой свергнуть законную власть в Литве, которая 11 марта 1990 года объявила о независимости от СССР.

Nijolė Oželytė
Nijolė Oželytė
Nijolė Oželytė
Nijolė Oželytė
Nijolė Oželytė
1 / 3J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
Nijolė Oželytė
Nijolė Oželytė
2 / 3J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
Nijolė Oželytė
Nijolė Oželytė
3 / 3J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
Nijolė Oželytė
Nijolė Oželytė
Nijolė Oželytė
# Литва

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