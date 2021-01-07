Информация для пострадавших от пандемии: поддержка воспитывающим детей и потерявшим работу

В Литве в связи с продолжающейся пандемией работодатели, работники, малоимущие граждане, родители в случае вынужденного ухода дома за малолетними детьми или детьми с ограниченными возможностями, по-прежнему смогут пользоваться предпринимаемыми государством мерами поддержки. Министерство социальной защиты и труда напоминает, на какие виды государственной помощи пострадавшие от пандемии жители страны могут рассчитывать в нынешнем году.

Если в период объявленной правительством экстремальной ситуации и карантина возникает необходимость в уходе за ребёнком, учащимся в классе, не старше 4-го, либо проходящим программу специального обучения ребёнком с ограниченными возможностями, родителям, опекунам или работающим бабушкам и дедушкам может быть выплачено пособие по болезни.



Бюллетень оформляется и пособие по болезни также выплачивается в случае необходимости ухода за ребёнком, учащимся в классе, не старше 4-го, либо за ребёнком с ограниченными возможностями из-за обязательной изоляция или объявления ограничивающего распространение инфекции режима. Размер пособия по болезни составляет 65,94% заработной платы «на бумаге».

В 2021 году размер «детских денег» увеличен с 60 до 70 евро. Дополнительное пособие в размере 41 евро выделяется на детей с ограниченными возможностями, а также на детей из многодетных или малоимущих семей, т. е. размер «детских денег», выделяемых на упомянутых детей, достигает 111 евро в месяц. При оценке возможности выделения семье «детских денег» в размере 111 евро, включая дополнительное пособие, учитываются доходы семьи не за прошедшие 12, а за прошедшие 3 месяца.



Малоимущей считается семья, средний месячный доход которой не превышает 256 евро на каждого члена семьи в месяц, не считая самих «детских денег» и части заработной платы, а также пособия по безработице. Данное послабление будет действовать в течение 6 месяцев по окончании экстремальной ситуации и карантина.

Поддержка в случае потери работы

На пособие по поиску работы могут претендовать зарегистрированные в Службе занятости и имеющие статус безработного лица, не участвующие в мерах активной политики рынка труда, утратившие работу не ранее чем за 3 мес. до объявления экстремальной ситуации или карантина.

Пособие по поиску работы не смогут получать лица, имеющие право на пособие социального страхования по безработице, либо если период выплаты пособия по поиску работы к моменту обращения лица в Службу занятости уже истёк.

После отмены экстремальной ситуации или карантина пособие по поиску работы будет выплачиваться ещё 1 месяц. Размер пособия по поиску работы в 2021 году составит 212 евро.

Лица, накопившие стаж минимум 12 месяцев на протяжении двух с половиной лет до утраты работы, могут получать обычное пособие социального страхования по безработице, которое выплачивается на протяжении 9 месяцев.

Лица или семьи, столкнувшиеся с финансовыми трудностями, могут обратиться в самоуправление по месту жительства (декларированного) относительно выделения денежной социальной помощи: социального пособия, компенсации расходов на отопление и водоснабжение. В 2021 году право на социальное пособие получат лица с со средним месячным доходом, не превышающим 140,8 евро на одного члена семьи.

При расчёте среднего месячного дохода не учитываются пособия на детей («детские деньги»), часть трудовых доходов и пособия социального страхования по безработице (в зависимости от состава семьи и количества детей – от 20 до 40 процентов).

При определении права на денежную социальную помощь временно не оценивается принадлежащее заявителю по праву собственности имущество. Данное послабление будет действовать в течение 6 месяцев по окончании экстремальной ситуации и карантина, связанных с коронавирусом. По истечении упомянутых 6 месяцев, в случае, если стоимость принадлежащего семье или лицу по праву собственности имущества превышает установленный предел, таковая не будет учитываться на протяжении ещё 3 месяцев, если обращение за помощью подано впервые или по истечении 2 лет с момента последнего получения помощи.