Министр: Литва будет получать партии вакцины против COVID-19 еженедельно

По словам министра здравоохранения Арунаса Дулькиса, в ближайшие три месяца Литва будет еженедельно получать партии вакцины против COVID-19, зарезервированного количества достаточно для массовой вакцинации.

Во вторник А. Дулькис встретится с президентом Гитанасом Науседой, чтобы обсудить вопросы управления пандемией, а также на пресс-конференции, на которой будет представлен план вакцинации на этот год, обсужденный Министерством здравоохранения и экспертами.

«Планируется анализ данных о вакцинации, где можно будет пргоследить весь процесс вакцинации любого гражданина, увидеть распределение вакцинации, мы откроем данные. Есть много идей, как организовать работу, так и как облегчить ее и предоставить информацию общественности», - сказал в эфире Радио ЛРТ во вторник министр А. Дулькис.

Министр добавил, что в течение следующих трех месяцев дозы вакцин будут поступать в Литву каждую неделю, и их количества будет достаточно для последовательной вакцинации.

«Мы уже получили известие о том, что у нас будут еженедельные поставки вакцины как минимум в течение следующих трех месяцев. Это означает, что мы можем подробно спланировать приоритеты и порядок вакцинации работников . (...) Хорошая новость заключается в том, что мы действительно зарезервировали столько вакцин, сколько надо, и, в случае необходимости, мы даже сможем поделиться ими с третьими странами», - сказал А. Дулькис.



Вчера стало известно, что в Литву прибыла третья партия вакцин от COVID-19 производства BioNTech и Pfizer.

По данным министерства здравоохранения, груз с 20 478 дозами вакцины прибыла самолетом из Германии и была доставлена на склады Центра экстремальных для здоровья ситуаций, где ее поместили в специальные низкотемпературные холодильники.

Канцлер министерства Юргита Гребенковене утверждает, что в основных больницах страны новые дозы вакцины окажутся 5 января. По ее словам, затем планируется вакцинация медиков, работающих в мобильных пунктах, в температурных клиниках, жителей и персонала учреждений по уходу и опеке.