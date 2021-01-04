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2021.01.04 17:50

Литва: в крупных торговых сетях не останется живой рыбы

BNS, LRT.lt2021.01.04 17:50
Maxima
Maxima

В крупных торговых сетях Литвы больше не останется аквариумов с живой рыбой. Последними от них отказались сети Rimi и Maxima.

«Мы готовимся к этому изменению, потому что мы должны обеспечить наших поставщиков ассортиментом, который компенсировал бы отсутствие живой рыбы», - говорит Эрнеста Дапкене, директор департамента коммуникаций и корпоративных отношений Maxima.

Представитель Rimi Lietuvos сообщил, что с 1 января сеть также не продает живую рыбу.

В декабре прошлого года сеть уже объявила, что большие праздники 2020 года - это последняя возможность купить живую рыбу в магазинах.

Представитель розничной сети Iki сообщила, что они первыми полностью прекратили торговлю живой рыбой.

«Еще в начале 2020 года торговая сеть пообещала прекратить продажу живой рыбы. В мае демонтировали все аквариумы. Решение отказаться от торговли живой рыбой было обусловлено тем, что мы заботимся о благополучии животных», - прокомментировала Вайда Будрене, руководитель отдела коммуникаций Iki.

Активисты по защите прав животных призвали розничных торговцев прекратить торговлю живой рыбой. Живой рыбой по-прежнему торгуют на рынках.

Maxima
Maxima
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Maxima
# Литва

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