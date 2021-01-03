Правительство решило – ограничение на передвижение между самоуправлениями продлевается

Кабинет министров в воскресенье решил продлить ограничение на передвижение между самоуправлениями. Это сделано по рекомендации Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям, которая также собиралась в воскресенье.

Государственная комиссия по чрезвычайным ситуациям, сформированная из министров, в воскресенье вышла с предложением продлить ограничение на передвижение между самоуправлениями до конца планируемого карантина, то есть до 31 января. Правительство поддержало это предложение.

«За три недели мы могли оценить данные о мобильности, увидели работу полиции, увидели немало случаев, когда люди оправдывали свои передвижения странными доводами», - сказала на заседании правительства премьер-министр Ингрида Шимоните.

Ingrida Šimonytė / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Эксперты отмечают, что количество выявленных случаев заболевания снизилось, но, возможно, это связано с сокращением числа проведенных исследований. Процентная доля положительных тестов не уменьшается, хотя тестирований проводится чуть меньше. Ситуация, по мнению правительственных экспертов, не улучшается.

«Мы видим, что процент положительных случаев даже возрос», - сказал главный аналитик по вопросам COVID-19 в канцелярии правительства Айстис Шимайтис. Он также отметил, что тенденция к увеличению количества смертей продолжается, и на прошлой неделе количество умерших возросло на 15 процентов.

Medikų kova su COVID-19 / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Однако он отметил, что мобильность населения в условиях ограничений снижается. Ранее генеральный комиссар полиции Ренатас Пожела заявлял, что мобильность населения снизилась примерно на 80 процентов. Министр внутренних дел Агне Билотайте утверждает, что снижением мобильности населения также объясняется уменьшение количества выявленных случаев.

Policijos kontrolė / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Как сказала премьер-министр, система здравоохранения, похоже, выдержала праздники, но напряженность в этой сфере далеко не снизилась. Говоря об ограничениях передвижения, И. Шимоните отметила, что, поскольку праздничный период закончился, при ограничении передвижений основное внимание будет сосредоточено на выходных днях, как на наиболее интенсивном периоде.