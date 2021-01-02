После оползня в Норвегии в списке пропавших без вести оказалась и литовка

Как сообщила агентству BNS представительница министерства иностранных дел, в списке пропавших вез вести оказалась и 49-летняя гражданка Литвы Раса Ласинскене.

«Норвежская полиция официально обнародовала список пропавших без вести. В нем упомянута и гражданка Литвы Раса Ласинскене. Должностные лица сообщают, что интенсивные поиски на месте катастрофы продолжаются», - сказала BNS Витауте Шмайжите.

По ее словам, посольство Литвы в Норвегии поддерживает регулярные контакты с местными представителями и правительственными чиновниками и готово реагировать.

В пятницу в Норвегии спасатели обнаружили тело первой жертвы селевого оползня, который снес несколько домов в одной деревне. Поиски еще девяти человек, в том числе двух детей, продолжаются.

Norvegijoje nuslinkus nuošliaužai dingo 12 žmonių: baiminamasi, kad tarp jų galėjo būti ir lietuvė / Stop kadras

Оползень в Норвегии произошел в регионе, богатом на залежи особого типа глины, которая встречается также в Швеции и Финляндии. При большом давлении на такого типа земное покрытие может случиться оползень, как это и произошло в 20 км от Осло в регионе Гьердрум 30 декабря вечером.

Норвежские СМИ сообщили, что к месту происшествия были направлены медицинский вертолет и машины скорой помощи.

«Мы по-прежнему считаем, что в зоне оползня есть люди, - сказал TV2 один из спасателей. - Тот факт, что мы нашли тело, свидетельствует о том, что в этом месте могут остаться живые люди».

На этой неделе в эмигрантской среде стали распространяться новости о пропавшей литовке, но, как сообщило в среду LRT.lt министерство иностранных дел, у них такой информации нет.