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2021.01.02 09:15

Handelsblatt: Вследствие пандемии НАТО усиливает защиту от биологического оружия

Handelsblatt, InoPressa2021.01.02 09:15
Jensas Stoltenbergas ir Donaldas Trumpas
Jensas Stoltenbergas ir Donaldas Trumpas / AP nuotr.

"На фоне разрушительных последствий пандемии коронавируса НАТО увеличивает свои усилия в сфере защиты от биологического оружия, - сообщает немецкое издание Handelsblatt со ссылкой на информационное агентство dpa. - Коронавирус не является разработанным в лаборатории вирусом, однако он демонстрирует опасности, связанные с использованием биологических боевых веществ, сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью Deutsche Presse-Agentur в Брюсселе".

"Поэтому оборонному альянсу необходимо укреплять свою защиту от угроз. НАТО, по словам Столтенберга, уже занимается улучшением обмена информацией между спецслужбами для предупреждения возможных атак с применением биологического оружия", - передает издание.

"Это оружие, как и химическое, запрещено международным правом, но мы должны быть готовы к его использованию, потому что мы знаем, что это оружие все еще существует", - заявил Столтенберг. По его словам, применить оружие могут как государственные субъекты, так и террористы", - говорится в публикации.

"НАТО не обладает запрещенным оружием, но у нас есть целый спектр возможностей для соответствующего ответа", - сказал Столтенберг.

"Наряду с возбудителями оспы и сибирской язвы в качестве возможного биологического оружия уже несколько лет рассматриваются также и вирусы гриппа или коронавирусы. Это объясняется тем, что ученые неоднократно показывали, что в лабораториях вирусы можно искусственным путем сделать более опасными. (...) Согласно одному из страшных сценариев, вирусы можно модифицировать так, чтобы они были смертельными только для определенных групп людей - например, только для темнокожих или только для белых. Другой страшный сценарий гласит, что биологические боевые вещества могут использоваться фанатиками, которые, например, считают, что мир можно спасти от гибели лишь с помощью радикального сокращения численности населения".

"Об опасностях террористических актов с применением биологического оружия предостерегает и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. (...) Он требует укрепить конвенцию о запрещении биологического оружия, вступившую в силу в 1975 году. Например, она по-прежнему не предусматривает механизма наблюдения. К тому же к соглашению до сих пор не присоединились 14 государств", - указывает Handelsblatt.

InoPressa

Jensas Stoltenbergas ir Donaldas Trumpas
Jensas Stoltenbergas ir Donaldas Trumpas
1 / 1AP nuotr.
Jensas Stoltenbergas ir Donaldas Trumpas
# В мире# безопасность

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