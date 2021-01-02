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2021.01.02 10:05

Кадыризация Чечни: политика на "пути Ахмата"

Тимур Саидов, Радио «Cвобода»2021.01.02 10:05
Ramzanas Kadyrovas
Ramzanas Kadyrovas / AP nuotr.

Руководство Чечни в лице главы республики Рамзана Кадырова планомерно, без оглядки на федеральный центр, идет к тому, что на всех уровнях укрепляется родными, близкими или целиком и полностью доверенными ему людьми. В республике это уже давным-давно обозначено как политика на "пути Ахмата Кадырова".

Открытие спортивного комплекса в чеченском селе Бачи-Юрт, названного в честь 15-летнего сына главы республики, вызвало в Чечне недоумение. Речь даже не о возрасте – и в пятнадцать лет ребенок может прославиться на весь мир. Но молодому Ахмату Рамзановичу нечего предъявить миру, кроме нескольких побед в незначительных турнирах, проводимых в самой же Чечне.

На одном из последних совещаний в 2020 году Кадыров принимает решение об объединении Министерства по делам молодежи и Министерства по физической культуре и спорту. Разумеется, во главе с родным 23-летним племянником Хамзатом. Таким образом, с 2021 года вопросы, связанные с молодежной политикой, находятся в компетенции регионального Минспорта.

То, что Кадыров назначает на руководящие должности своих членов семьи (дочери, племянники, зятья, двоюродные братья), родных (членов семьи жены), однотейповцев (беноевцев) и односельчан (хоси-юртовцев, ныне ахмат-юртовцев) давно уже стало привычным для жителей республики. И речь только о тех, кто занимает посты в высших эшелонах власти: знать наперечет несколько десятков, занимающих посты среднего звена, практически невозможно.

Уже никого не волнует

Сотрудник местной правозащитной организации, пожелавший остаться неназванным, на вопрос об отношении к тому, что на руководящие должности назначаются члены семьи Кадырова, заявил, что "это давно уже никого не волнует".

"Кто занял тот или иной пост в правительстве республики, которое ничего не решает и все свои решения согласовывает на федеральном уровне, уже перестало волновать жителей республики. Все эти назначения рассматриваются как спектакль провинциального театра", – отметил источник.

У Кремля с Кадыровым особые отношения, полагает эксперт по Северному Кавказу Эмиль Сулейманов: "То, что не дозволено руководству остальных российских автономных республик, дозволено Рамзану Кадырову. Естественно, с подачи Путина: так как залогом особых полномочий чеченского руководителя с Кремлем является "бонд" между Путиным и Кадыровым, который идет корнями в начало нулевых годов. Внутричеченские вопросы, включая кадровые, оставлены полностью на усмотрение Кадырова. У Кремля нет желания в них вмешиваться".

Ramzanas Kadyrovas
Ramzanas Kadyrovas / AP nuotr.

У главы Чечни прерогатива на назначения внутри республики, за некоторыми исключениями лишь в силовом блоке, отмечает старший научный сотрудник Высшей школы экономики и основатель северокавказской исследовательской группы Евгений Иванов.

"Лояльность Кадырову – один из главных принципов при назначении на высокие должности в регионе, – поясняет собеседник. – Поэтому родственники и друзья в первых рядах. Однако этот ресурс всегда ограничен. И уже несколько лет наблюдается определенный дефицит кадров, при котором Кадырову приходится искать чиновников среди все более молодых членов своей большой семьи. В целом, это универсальное правило, и оно применимо ко всем, а не только к Чечне".

При этом всегда возникает дилемма "лояльность vs эффективность", добавляет Иванов: "Иногда близкий человек может оказаться хорошим управленцем. Но это скорее исключение. Кадры, которые не пробивались сами по карьерной лестнице с низов и не чувствуют конкуренции со стороны, профессионально уступают тем, кто долго набирался опыта и кто постоянно совершенствуется. Отчасти эта проблема решается через обучение по ходу пребывания в должности. Отчасти через кооптацию профессионалов извне. Однако на длинном отрезке неизбежно потребуется переход к качественно иной кадровой политике и модели управления в целом".

Апофеоз самолюбования

На фоне кадровых вопросов активно идет процесс переименования населенных пунктов и улиц в селах республики в честь членов семьи Кадыровых. Согласно расследованию Русской службы Би-би-си, в Чечне есть 346 улиц и переулков, названных в честь представителей семьи Кадыровых. Чем ближе к родовым селам, тем больше улиц называют в их честь.

Например, в Ножай-Юртовском районе, откуда родом тейп Кадыровых, улицы с этой фамилией есть в 48 из 53 сел и хуторов. Эти объекты названы в честь старших родственников Рамзана Кадырова, а также его сестер, брата, его детей и племянников. К примеру, в его родовом селе Бачи-Юрт – девять таких улиц и переулков.

Две из них названы в честь некого А.Р. Кадырова: у Рамзана Кадырова есть двое сыновей с такими инициалами – 15-летний Ахмат и 13-летний Адам. В селе есть улицы имени матери, отца, сестры и двух племянников главы региона, отмечает Русская служба Би-би-си.

Почти во всех населенных пунктах Чечни бывшие улицы Ленина были заменены на имя отца нынешнего главы республики. Данный процесс идет по нарастающей. Вполне возможно, что в ближайшее время жители Чечни проснутся в республике "Ахматия", столица которой – "Ахмат-Кала".

Радио Свобода

Ramzanas Kadyrovas
Ramzanas Kadyrovas
Ramzanas Kadyrovas
Ramzanas Kadyrovas
1 / 2AP nuotr.
Ramzanas Kadyrovas
Ramzanas Kadyrovas
2 / 2AP nuotr.
Ramzanas Kadyrovas
Ramzanas Kadyrovas
# Россия# Чечня# Кадыров

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