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2021.01.01 13:42

В Китае выявлен новый штамм коронавируса

Радио «Cвобода»2021.01.01 13:42
Koronavirusas Kinijoje
Koronavirusas Kinijoje / AP nuotr.

Новый штамм коронавируса, выявленного в Великобритании, обнаружен в Китае. Об этом сообщают китайские СМИ со ссылкой на Центр по контролю и профилактике заболеваний КНР.

Новый штамм выявили у студентки, вернувшейся из Великобритании. Она сдала тест в Шанхае 14 декабря. Центр по контролю и профилактике заболеваний заявил, что выявленный случай представляет серьёзную угрозу для контроля за COVID-19 в стране.

О появлении новой мутации COVID-19 стало известно в середине декабря. По словам медиков, распространяется она на 70 процентов быстрее обычного штамма, но не представляет для пациентов большей угрозы.

За последние две недели из-за нового штамма коронавируса более 20 стран приостановили с Великобританией авиасообщение. Новая мутация COVID-19 выявлена у пациентов в некоторых странах Евросоюза, Азии и Ближнего Востока. В Лондоне и его окрестностях введён жёсткий карантин.

Радио Свобода

Koronavirusas Kinijoje
Koronavirusas Kinijoje
1 / 1AP nuotr.
Koronavirusas Kinijoje
# В мире# коронавирус# Китай

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